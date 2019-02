26.02.2019

Club/Live Musik

Besitos | Salsa Night | 20.00

Dorfschänke | Matze & The Jazzic Friends | 20.00

P8 | Human Behavior | Punk/Hardcore | 20.00

Scruffys Irish Pub | Open Stage | Kiwi Keith & Co. | 19.30



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Serse | 19.00 | How to Date a Feminist | 19.00

Das Sandkorn | Der Steppenwolf | 19.00

Konzerthaus | Game of Thrones Concert Show | 20.00

marotte Figurentheater | Die Känguru-Chroniken | 19.00

Region

Figurentheater PF | Szenen mit Marionetten | Musikal. Nummernprogramm | 15.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Stadtorchester Neuenbürg | Benefiz-Konzert | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Poetry Please ! | 19.30

BBK | Schreibwerkstatt Literatenrunde | 19.00

Kinemathek | Asche ist reines Weiß | China/F, dt. UT | 19.00

Prinz-Max-Palais | Die Katze und der General | Nino Haratischwili | Lesung | 19.00

Schloss Gottesaue | Händel-Bach-Scarlatti: Drei Komponisten, drei Wege | Gespräch | 14.00

Naturkundemuseum | Uran aus dem Schwarzwald | Vortrag | 18.30

vhs | Arzt-Patienten-Forum: Schulterbeschwerden | 19.30

Region

Mediathek Bühl | Im Feld | Joachim Zelter | Lesung | 19.00