26.03.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Lygo | Indie-Punk | 20.30

Besitos | Salsa Night | 20.00

Scruffys Irish Pub | Open Stage | Kiwi Keith & Co. | 19.30

ßpace | Pollyanna | Indie-Folk | 19.30



Bühne/Klassik

Das Sandkorn | Der Steppenwolf | 19.00

Region

CongressCentrum PF | Gerhard Polt & Well Brüder aus’m Biermoos | Kabarett/Musik | 20.00

Haus am Westbahnhof LD | Erika Le Roux (Klavier) | 12.30

Theater Baden-Baden | Robinson & Crusoe | ab 11 J. | 10.00



Lesung/Vortrag/Film+

Altkath. Kirche | KWgR: In Würde sein können – anderen ihre Würde lassen | Vortrag | 19.30

BBK | Schreibwerkstatt Literatenrunde | 19.00 | Ich. Louise Otto-Peters. Ein Leben für die Frauenrechte | Lesung mit Musik | 19.00

Gemeindesaal Altkath. Kirche (Röntgenstr. 1) | In Würde sein können – anderen ihre Würde lassen | Vortrag | 19.30

ibz | Lernen, Weiß zu sein | Anti-Rassismus-Training | 9.00

Kinemathek | dokKa: Souvenir | D | 19.00

Naturkundemuseum | Kleine Säugetiere ganz groß | Vortrag | 18.30

Ständehaussaal | KWgR: Über Verschwörungstheorien | Vortrag | 20.00

Tollhaus | Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Burma ahnden | Vortrag | 19.00

vhs | Das passende Investitionskonzept | Vortrag | 19.30

Region

Melanchthonhaus Bretten | Rückblick auf 500jähriges Jubiläum der Reformation | 19.30