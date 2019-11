26.11.2019

Club/Live Musik

Alte Bank | Seán Treacy Band | 20.00

Besitos | Salsa Night | 20.00

Scruffys Irish Pub | Open Stage | Kiwi Keith & Co. | 19.30

Substage | Being As An Ocean/Novelists Fr/Dream State | 20.00

Region

Gugg-e-mol Kellertheater Bretten | Jörg Seidel Trio | Jazz | 20.00



Bühne/Klassik

Insel | Sogwirkung | Tanztheater ab 13 J. | 11.00 + 19.00

marotte Figurentheater | Wo die wilden Kerle wohnen | ab 4 J. | 10.00

Region

Kulturhalle Remchingen | Bernd Stelter | Kabarett | 20.00

Theater Baden-Baden | Peterchens Mondfahrt | ab 5 J. | 9.00 + 11.00

Theater PF | Urmel aus dem Eis | Kindermusical | 9.00 + 11.00 | Die verkaufte Braut | Oper | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

DHBW | Die Wissenschaft der Geheimschriften | Studium generale | 16.30

Friedrichsplatz | Eröffnung Christkindlesmarkt | 11.00

ibz | Vorstellung der Bewerber*innen für den Migrationsbeirat | 19.00

Karlsburg Durlach | Eröffnung Mittelalterl. Weihnachtsmarkt | 11.00

Karlshochschule | Runder Tisch: Klimaneutralität in Stadtplanung, Bauen und durch Sanierung | 17.30

Kinemathek | November | EST/NL/PL, dt. UT | 19.00

Kirchplatz St. Stephan | Eröffnung Kinderland | 11.00

Kurhaus Baden-Baden | Fernsehfilm Festival | 9.30

Naturkundemuseum | Brennendes Meereis: Methanhydrate – Klimakiller oder Zukunftsenergie? | Vortrag | 18.30

Regierungspräsidium | Ikíngut | Film ab 6 J. | 8.30 | Die Heuboden-Bande | 1.+2. Kl. | 11.00 | Zeitreise mit Hippies 1974 | 18.00 | allmende präsentiert: Alle unter dreißig | 20.15

Schloss | Von der Faszination des Fremden: Kulturaustausch damals wie heute | Gespräch | 10.30

Schlossplatz | Eröffnung Stadtwerke Eiszeit | 10.00

ZKM | Das Ting | Artur Dziuk, Lesung/Gespräch | 17.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Schoog im Dialog mit Richy Müller | 20.00

Kupferdächle PF | Vernissage: Gerechtigkeit | 18.00