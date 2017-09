26.09.2017

Club/Live Musik

Scruffys Irish Pub | Kiwi Keith Hawkins & Company | 19.00

Region

Café Central Weinheim | Serious Black/My Own Ghost u.a. | Metal | 19.30

Karlstorbahnhof HD | The Veils | Indierock | 21.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Songslam | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Faust | 19.00

Sandkorn | Keine Party für den Tiger! | ab 11 J. | 10.00

Region

Botanischer Garten HD | Wo die Barbaren leben | Schauspiel von P. Manzi | 20.00

Dom zu Speyer | Blech trifft Orgel | 25 Jahre Dombläser Speyer | 20.00

Gloria LD | Ted Louis | Magic Comedy | 20.00

Theater BAD | Patricks Trick | ab 12 J. | 10.00



Lesung/Vortrag/Film+

Architekturschaufenster | 10 Jahre ASF | Der professionalisierte Bürger und die Baukultur als Lebensplan | B. Brock, Vortrag | 19.00

Filmpalast am ZKM | Kazé Anime Night: A Silent Voice | 20.00

Kinemathek | Abluka – Jeder misstraut jedem | Türkei/Katar/F, dt. UT | 19.00 | Schule, Schule – Die Zeit nach Berg Fidel | D | 21.15

Künstlerhaus | Schreibwerkstatt Literatenrunde | 19.00

Prinz-Max-Palais | Ikarien | Uwe Timm, Lesung | 19.00

vhs | Arzt-Patienten-Forum | Schilddrüse | 19.00

Region

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Lichtbildervortrag Südpfalz | 19.00