27.02.2018

Club/Live Musik

Scruffys Irish Pub | Open Stage | Kiwi Keith & Co. | 19.30

Region

Kulturbrücken Jungbusch MA | Someday Jacob | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Händel: Alcina | 19.00 | Willkommen | Komödie | 20.00

Konzerthaus | Elvis – The Musical | 20.00

marotte Figurentheater | Ali Baba und die vierzig Räuber | ab 5 J. | 10.00

Region

Kulturhalle Remchingen | Der Vogelhändler | Operette | 20.00

Theater BAD | Fit fürs Abi in 5 Tagen: Brahms Klavierquintett | 15.30 | Homo Faber: Workshop | 16.00 | Vortrag | 18.00 | Film | 19.00

Theater HD | Tanzbiennale | Voronia: La Veronal | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Filmpalast am ZKM | Anime: Tokyo Ghoul – The Movie (OmU) | 20.00

DHBW | Studium generale: Wirtschaftsspionage – Gefahr für die Wirtschaft in Ba-Wü | 16.30

ibz | Entwicklung Afghanistans zum Fluchtland | Vortrag | 19.30

Kinemathek | Senora Teresas Aufbruch in ein neues Leben | Argentinien/Chile, dt. UT | 19.00 | For Ahkeem | USA, dt. UT | 21.15

Künstlerhaus | Schreibwerkstatt Literatenrunde | 19.00

Prinz Max Palais | Martin Mosebach: Die 21 | Lesung | 19.00

Schauburg | Abschlussveranstaltung Big Brother – Surveillance Cinema | Who Watches The Watchmen?: The Circle | 18.00

vhs | Arzt-Patienten-Forum: Palliativmedizin | Vortrag | 19.30