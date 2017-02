28.02.2017

Club/Live Musik

Besitos | Salsa Night | 20.00

Dorfschänke | Faschings-Disko-Party | DJ | 15.00

Fettschmelze | Kneipenchor | 19.30

Gotec | Dstrct X | Techno | 23.00

Kap | Künstlerfasching | DJ | 20.00

Scruffys Irish Pub | Kiwi Keith Hawkins & Company | 19.00

Region

Café Central Weinheim | The Mahohes/The Dullahans | Folk-Punk | 21.00

Kerryman Königsbach-Stein | Seán Treacy Band | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Semele | von Händel | 19.00 | Die Goldberg-Variationen | Musical | 20.00

Sandkorn | Pension Schöller | 20.15



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Poetry Please! | 19.30

Europabad | Kindersauna | 10.15

Filmpalast am ZKM | Kazé Anime Night: One Punch Man | 20.00

Kinemathek | Schneider vs. Bax | NL, dt. UT | 19.00 | Dibbuk | Polen/Israel, dt. UT | 21.15

Künstlerhaus | Schreibwerkstatt Literatenrunde | 19.00

Schloss Gottesaue | Händel am Mittag | Künstlergespräch | 14.00