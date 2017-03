28.03.2017

Club/Live Musik

Besitos | Salsa Night | 20.00

Dorfschänke | Gentle Rhythm | Jazz/Steptanz | 20.00

Fettschmelze | Kneipenchor | 19.30

Scruffys Irish Pub | Kiwi Keith Hawkins & Company | 19.00

Region

Capitol MA | Kollegah | 20.00

Halle 02 HD | Grandbrothers | 19.30



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Das Rheingold | 20.00

FächerResidenz | HfG: Kammermusik Flöte/Klavier | 18.30

Insel | Frerk, du Zwerg! | ab 5 J. | 15.00

Kammertheater | Ziemlich beste Freunde | Komödie | 19.30

Konzerthaus | Hannes und der Bürgermeister | 20.00

Region

Jugendstil-Festhalle LD | Jeder stirbt für sich allein | Schauspiel | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Teatro Delusio | Maskentheater | 20.00

Theater BAD | Am Hang | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Poetry Please | 19.30

Bad. Landesbibliothek | Bemerkungen zur Judikatur in den Mutlanger Blockadeverfahren | Vortrag | 19.00

CyberForum | Garage Spirit – schneller Wandel als Gestaltungsprinzip | Vorträge | 17.00

Eva Klinglers Biobuchlädle (Gerwigstr. 33) | Vom Campen und anderen Gefahren | S. Lasthaus, Lesung | 16.00

Filmpalast am ZKM | Anime Nights: Attack on Titan 2 | 20.00

Jubez | Die rote Olivetti | Helge Timmerberg, Lesung | 20.00

Kinemathek | Little Men | USA, dt. UT | 19.00 | Mit Siebzehn | F, dt. UT | 21.15

Künstlerhaus | Schreibwerkstatt Literatenrunde | 19.00

Landratsamt | Krimitage | Bist du glücklich? | K. Hensel, Lesung | 18.00

Naturkundemuseum | Der böse Wolf | Vortrag | 18.30

vhs | Digitaler Nachlass | Vortrag | 18.30 | Das passende Investitionskonzept | 19.30