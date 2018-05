29.05.2018

Club/Live Musik

Scruffys Irish Pub | Open Stage | Kiwi Keith & Co. | 19.30

Tempel | Swingtanzabend | 20.00

Region

Alte Feuerwache MA | Tigran Hamasyan | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Das Büro | Performance | 18.30 + 20.00 | Die lustigen Nibelungen | Operette | 20.00 | Meisterklasse | 20.00

marotte Figurentheater | Der kleine Ritter Trenk | ab 5 J. | 10.00

Region

Badner Halle RA | Tusch! | Eröffnung Int. Straßentheaterfestival Tête-à-tête | 20.00

Saalbau Neustadt | Kurpfalz Konzerte: Brahms Sextette | 18.00

Theater HD | Faust (Margarete) | Oper von Gounoud/Texte Elfriede Jelinek | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

designweek-ka.de

Filmpalast am ZKM | Anime Night | Detektiv Conan Special: Episode One | 20.00

ibz | In the Country of the Emerging Democracy | Film | 19.30

Kinemathek | Arrhythmia | Russland/Finnland/D, dt. UT | 19.00

Region

Marktplatz Kandel | Maimarkt