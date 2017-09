03.10.2017

Club/Live Musik

Beim Schupi | Rieke Katz + Band | Musik-Brunch | 11.00

Scruffys Irish Pub | Kiwi Keith Hawkins & Company | 19.00

Tempel | Swingtanzabend | 20.00

Region

Deidesheim | Jazzwanderung | 11.00

Klosterkirche Lobbenfeld Lobbach | Enjoy Jazz: Oren Ambarchi | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Ballett: Rusalka | 19.00 | Die Jungfrau von Orléans | 19.00

Ev. Stadtkirche | Judas | Bad. Staatstheater | 19.00

Insel | Der kleine Prinz | 14.00

marotte Figurentheater | Vom kleinen Maulwurf... | ab 3 J. | 11.00 | marotte-Ossi-Salon | 19.00

Nun Kaffeehaus | Die Wahrhaft Schwachen | Kabarett | 19.00

Tollhaus | Männerabend | 20.00

Region

Dom zu Speyer | Abschlusskonzert Int. Musiktage: Kathedralklänge | 15.00

Kurhaus Baden-Baden | Ana Vidovic (Klass. Gitarre) | 19.00

Stadthalle HD | Heidelberger Sinfoniker/M. Stadtfeld | Bach/Fasch/Hasse | 20.00

St. Georgskirche Kandel | Jugendposaunenchor | 17.00



Lesung/Vortrag/Film+

A&S Bücherland | Zukunft(s)Mensch in Wort und Klang | C. Köhler (Lesung)/M. Seith-Böhm (Klavier) | 19.30

G’day Mate | Haarige Geschichten | Gedok-Lesung | 15.00

Gutenbergplatz | Tatortlesungen | 17.00

Haydnplatz | Tatortlesungen | 15.00

Kinemathek | Pride Pictures | Kurzfilme: Queer ist mehr | 18.15 | Eröffnung + Bar bahar | Israel/F, dt. UT | 20.15

Originelle Maßschuhe Grötzingen | Der ausdehnungslose Herzschlag der Dinge... | Surreales Bühnenstück | 20.00

Prinz-Max-Palais | Keine Ahnung, wo wir hier gerade sind | S. Pousset, Buslesung | 16.00

Region

Stadttheater Bruchsal | Heimat. Ein Phantomschmerz | Chr. Schüle, Lesung | 19.30