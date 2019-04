30.04.2019

Club/Live Musik

Besitos | Salsa Night | 20.00

Café Emaille | Reindeers | Rock’n’Roll | 21.00

Die Stadtmitte | New Noise: Casey/Gatherers/Acres | 19.00 | Tanz in den Mai | 23.00

Dorfschänke | One Hit! Wanda | Tanz in den Mai | 21.00

Facettenreich Rüppurr | Funk You | Tanz in den Mai | 20.00

Fettschmelze | Tanz in den Mai | 23.00

Gotec | Sector One: Simina Grigoriu/Ave u. a. (Techno) | 23.00

Iuno | 10 Jahre Iuno-Party | 22.00

Jubez | Dudefest II: Mono/Arabrot/Jo Quail/Heads/Earth Ship/Codeia/Jeffk | 17.30

Kap | Tanz in den Mai | 20.00

Mikado | Tanz in den Mai | DJane Melanie/DJ Frank | 20.00

Rote Taube | How I Met Your Music | Tanz in den Mai | 20.30

Scruffys Irish Pub | Open Stage | Kiwi Keith & Co. | 19.30

Topsy | Tanz in den Mai | DJane Simoné | 22.00

Region

Café Central Weinheim | Svetlanas/Such Gold/Sickboyz | Punkrock | 21.00

Karlstorbahnhof HD | The Notwist | Indie-Rock | 21.00

Kulturbrücken Jungbusch MA | Dobranotch (Gypsy/Balkan)/DJ Chris Whap-A-Dang | 21.00

Kulturscheune Minfeld | Rock in den Mai | 19.00

Lamm-Keller Bretten | Siegfried Liebl Trio | 20.00

Schnick-Schnack RA-Niederbühl | Seán Treacy Band | 21.00

Weingut Heitlinger Östringen-Tiefenbach | Wine goes Party | 20.00

Weingut Schäffer Neustadt-Hambach | Amanda Rheaume | Folk | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | My Fair Lady | Musical | 19.00 | Das Dorf | 19.00 | Die Glasmenagerie | 20.00

K2 | Mamma Macchiato | Musical | 20.00

Kammertheater | Tinder | Musical | 19.30

Konzerthaus | Soy de Cuba | Tanzmusical | 20.00

marotte Figurentheater | Die Känguru-Chroniken | 19.00

Region

Festspielhaus Baden-Baden | Mamma Mia! | ABBA-Musical | 20.00

Haus am Westbahnhof LD | Erika Le Roux (Klavier) | 12.30

Saalbau Neustadt | Reigen | Oper von P. Boesmans | 18.00

Theater HD | Iason | ab 13 J. | 11.00 | Impression | Dance Theatre HD | 20.30

Zwinger HD | Diese Mauer fasst sich selbst zusammen… | 17.30



Lesung/Vortrag/Film+

Architekturschaufenster | The Damndest Finest Ruins: San Francisco und die Katastrophe | Vortrag | 19.00

Generallandesarchiv | Gustav Landauer und seine Mörder | Lesung | 18.00

Kinemathek | Rafiki | Kenia, dt. UT | 19.00

Staatl. Kunsthalle | Mit dem Blick der Fotografin | Mona Breede/Dr. Leonie Beiersdorf, Künstlerinnengespräch | 19.00

Region

Theater Baden-Baden | Patronen-Talk: Künstler*innen im Gespräch | 19.00