30.01.2018

Club/Live Musik

Markuskirche Weststadt | Gospel Jam | 18.30

Scruffys Irish Pub | Open Stage | Kiwi Keith & Co. | 19.30



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Tom Sawyer und H. Finn | 9.00 + 11.00 | Faust I | 19.00 | Ballett: Rusalka | 20.00 | Agnes | 20.00

Insel | Gold! | Oper ab 4 J. | 11.00

marotte Figurentheater | Ali Baba | ab 5 J. | 10.00

Schloss Gottesaue | Die Fledermaus | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | On the Beach at Night Alone | Südkorea, dt. UT | 19.00 | Die letzten Tage der Stadt | Ägypten/D/VA Emirate, dt. UT | 21.15

Künstlerhaus | Schreibwerkstatt Literatenrunde | 19.00

Messe | Learntec | Leitmesse für digitale Bildung | 9.00

Region

Kulturhalle Remchingen | Die Anden | Bildervortrag | 20.00