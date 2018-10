30.10.2018

Club/Live Musik

Hemingway Lounge | 10 Jahre HL: rastetter & wacker (Kabarett)/H. Eser (Klarinette) | 19.30

Jubez | Kai Strauss Band | Blues/Rock | 20.00

Scruffys Irish Pub | Open Stage | Kiwi Keith & Co. | 19.30

Tempel | Liv Solveig & Falkevik | 20.00

Region

Alte Feuerwache MA | Enjoy Jazz: Haz’art Trio & Beyond Borders Band | 20.00

Harmonie Heilbronn | Joja Wendt | 20.00

Liederhalle Stuttgart | Angelo Branduardi | 20.00

Reithalle RA | Sebastién Lemoine | Chanson | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Anna Bolena | von G. Donizetti | 19.30 | Die Ehen unserer Eltern | 20.00

FächerResidenz Nordstadt | U. Tutter (Violoncello)/R. Kibayashi (Klavier) | Bach/Schubert u. a. | 18.30

marotte Figurentheater | Ali Baba und die vierzig Räuber | ab 5 J. | 10.00 | Die Känguru-Chroniken | 19.00

Region

Altes Rathaus Bretten | Die Königin der Farben | marotte Figurentheater | 15.00

Saalbau Neustadt | Hexenjagd | Schauspiel | 20.00

Theater HD | Rigoletto | von G. Verdi | 19.30

Theater im Pfalzbau LU | Wer hat Angst vor Virginia Woolf? | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Filmpalast am ZKM | Anime Night: Night Is Short, Walk On Girl | 20.00

Kinemathek | Sunstone (F, engl. UT)/Serpent Rain (OF) | 19.00

Messe | offerta: Einkaufs-/Erlebnismesse | BNN-Familientag | 10.00

vhs | Die Slowakei – vielfältig und modern | Vortrag | 16.00

Region

Buhlsche Mühle Ettlingen | Lust auf Zukunft | Franz Alt, Lesung | 19.00

Innenstadt Kandel | Oktobermarkt + Livemusik

Kommunales Kino PF | Why Are We Creative? | Doku über Ideengeber des 20./21. Jh. | 18.39