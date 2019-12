31.12.2019

Club/Live Musik

Bad. Brauhaus | Seán Treacy Band | 19.00

Besitos | 20er Jahre-Silvesternacht | 19.30

Brauhaus 2.0 Knielingen | Silvesterparty: Patrick Lemm | 18.00

Cantina Majolika | Cantina Royal Silvestergala | 19.00

Die Stadtmitte | Happy New Yeah (Mixed/Electro) | 22.00

Dorfschänke | Silvesterparty | DJ Stone(d) | 21.00

Gotec | NYE: Zadig & Kaiser | Techno | 23.00

Hemingway Lounge | Musikalisches Silvesterbuffet | 19.30

Kap | Silvesterparty | 22.00

Rote Taube | Silvesterparty: Büffet/DJ Alex S

Schlossplatz | Stadtwerke Eiszeit Beat Night: Silvesterparty | 20.00

Scruffys Irish Pub | New Years Eve Party | Live Musik | 19.30

Topsy | Silvesterparty | DJ Pharao | 23.00

Region

Café Central Weinheim | Silvesterparty: Best Of 90er/2000er | DJ Phil La Folie | 21.00

Halle 02 HD | Silvesterparty: Welcome Back to the Roaring Twenties | 22.00

Rosengarten MA | Stomp | 19.00

Siebentäler Therme Bad Herrenalb | Silvester-Event: Livemusik/DJ/Viva Brasil Dance Show/Buffet/Cocktails u. a. | 19.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Ballett: Seid umschlungen | 19.00

Christuskirche | Festl. Musik zum Jahresausklang | Mark Marton (Trompete)/C. Wiebusch (Orgel) | Bach/Vivaldi/Elgar u. a. | 20.00

Das Sandkorn | Tatort – So isch’s wore! | Komödie | 17.30 + 20.00 | Saugroboter an die Macht! | Kabarett | 18.00 + 21.00

Jakobus-Theater | Und dann gabs keines mehr | Krimi | 18.00 + 21.00

K2 | Liebe ist… | Revue | 17.30 + 21.00

Kammertheater | Die Comedian Harmonists | 17.00 + 21.00

Kleine Kirche | Konzert zum Jahresausklang | Händel/Mozart/Brahms u. a. | 19.30

marotte Figurentheater | Winnetou – Der Schatz im Silbersee | 18.00 + 21.00

Messplatz | K’her Weihnachtscircus | 15.30 + 19.30

Sängerhalle Knielingen | United Soul Opera | Silvestergala | 19.00

Stephanssaal | Frl. Knöpfle & ihre Herrenkapelle … in Champagnerlaune! | 18.00 + 21.00

St. Stephan | Festl. Silvesterkonzert | J. Böcherer (Trompete)/P. Fritz-Benzing (Orgel) | 22.00

Tollhaus | Machine de Cirque | 20.00

Zieglersaal | Silvestergala Travestierevue Chapeau Claque | 19.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Das letzte Mal | Komödie | 18.00

Exiltheater Bruchsal | Offene Zweierbeziehung | Komödie | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Eine spanische Nacht | 16.00

Kleine Bühne Ettlingen | Männerhort | Komödie | 18.00

Kulturhalle Remchingen | Silvesterball | 19.30

Kurhaus Baden-Baden | Silvester Dinner Ball: Björn Vüllgraf Orchestra/Casino Band/Rat Pack Show u. a. | 19.00

Kurhaus Bad Herrenalb | Silvestergala | 19.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Das Schmuckstück | 19.30

St. Peter Bruchsal | Silvesterkonzert | D. Koschitzki & A. Ritter (Blockflöten)/D. Axtmann (Orgel) | Bach/Vivaldi/Händel u. a. | 21.00

Theater Baden-Baden | Cabaret | Musical | 18.00 | Dinner for One | 22.00

Theater im Riff Bruchsal | Der Gott des Gemetzels | Komödie | 19.30

Theater PF | Frankenstein Junior | Musical | 15.00 + 19.30 | Alles was sie wollen | Komödie | 18.00 + 21.00



Lesung/Vortrag/Film+

fünf | Silvester 5-Gänge Überraschungsmenü | 18.00