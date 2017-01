31.01.2017

Club/Live Musik

Besitos | Salsa Night | 20.00

Fettschmelze | Kneipenchor | 19.30

Jubez | Rufs Blues Caravan feat. Vanessa Collier u.a. | 20.00

Kohi | Gurr | 20.00

Scruffys Irish Pub | Kiwi Keith Hawkins & Company | 19.00

Region

Halle 02 HD | Sido | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Agnes | 20.00

Insel | Odysee | ab 10 J. | 11.00

Sandkorn | Eins auf die Fresse | ab 13 J. | 10.00

Region

Kulturhalle Remchingen | Wie im Himmel | 20.00

Rosengarten MA | Falco – Das Musical | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Milos Forman: What Doesn’t Kill You | Tschechien, dt. UT | 19.00 | Schneider vs. Bax | NL, dt. UT | 21.15

Künstlerhaus | Schreibwerkstatt Literatenrunde | 19.00