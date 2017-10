31.10.2017

Club/Live Musik

AKK | Halloween Schlonz | 20.00

Alte Hackerei | Halloween Party | 22.00

Dein Nachtbar | The Curbside Prophets | Halloween Party | 22.00

Die Stadtmitte | Halloween Party | 23.00

Dorfschänke | One Hit! Wanda | Halloween-Party | 20.00

Gotec | Hell Ist Anders | Björn Torwellen u. a. | Techno | 23.00

Jubez | Halloween Dudefest | Harakiri For The Sky/Collapse Under The Empire/The Discussion/Jerusalem In My Heart u. a. | 18.00

Kap | Halloween Party | 20.00

P8 | Anomalia/Toksick/... | 23.00

Scruffys Irish Pub | Halloween Party | Kiwi Keith Hawkins & Guests | 19.00

Tempel | Swingtanzabend | 20.00

Tollhaus | Red Baraat | Bhangra Pirates | 20.00

Topsy | Halloween Party | 22.00

Region

BadnerHalle Rastatt | Barclay James Harvest feat. Les Holroyd | 20.00

Café Central Weinheim | Halloweenparty | Loaded/The Inciters | 21.00

Das Haus LU | Enjoy Jazz | BadBadNotGood | 20.00

Tankturm HD | Enjoy Jazz | Late Night Stranger: Maya Homburger, Barry Guy (Bach Meditationen) | 23.00

Weingut Heitlinger Östringen-Tiefenbach | Wine goes Party | DJ Apelson | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Sonderkonzert | Debussy/Ravel u. a. | 19.00 | Nowhere Out | 19.00

Ev. Stadtkirche | Luther – einer von uns | Reformationstag/Ökumen. Gottesdienst | 20.00

Insel | Der kleine Prinz | ab 8 J. | 15.00

marotte Figurentheater | Kuh Lieselotte | ab 4 J. | 11.00 + 16.00 | Die Känguru-Chroniken | 20.00

Stadtkirche Durlach | Lieder-Marathon zum Reformationstag | 11.00

Region

Kurhaus BAD | Philharmonie am Nachmittag | 16.00

Schloss Bruchsal | Tanzmatinee | 11.00 + 12.30

Theater BAD | Faust I | 19.00

Theater HD | Don Giovanni | 19.00

Theater im Pfalzbau LU | Die Affäre Rue de Lourcine | von E. de Labiche | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Staatstheater | Worms-Wartburg-Wittenberg | Stefan Viering, Luther-Lesung | 19.00

Filmpalast am ZKM | Ich, Judas | Ben Becker (Performance im Berliner Dom) | 19.30 | Anime: Attack on Titan I: Crimson Bow and Arrow | 20.00

Kinemathek | Meine glückliche Familie | Georgien, dt. UT | 19.00 | Dragon Inn | Vietnam, dt. UT | 21.15

Messe | offerta | Erlebnis-/Einkaufsmesse | 10.00

Messplatz | Herbstmess’ | 12.00 | Martinihuber | 13.00 | Jasi Doubletrouble | 18.00

Region

Kandel | Oktobermarkt

Prot. Gemeindehaus Minfeld | Futtern wie bei Luther | 18.00

Untergrombach | Reformationsfest und Luthernacht der Ev. Gemeinde | 18.00