06.11.2018

Club/Live Musik

P8 | Piece/Empress | Stoner Metal | 20.00

Scruffys Irish Pub | Open Stage | Kiwi Keith & Co. feat. Scherbe Kontra Bass | 19.30

Region

dasHaus LU | Enjoy Jazz: Pablo Held Trio | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Tiger und Löwe | 20.00

Kohi | Tim Whelan | Comedy | 20.00

Schloss Gottesaue | HfM-Studierende Klavier | 19.30

Seniorenzentrum Oberreut | Mihail Kriiva (Klavier) | 19.00

Region

Alte Kirche Wilferdingen | Es klopft bei Wanja in der Nacht | Theater ab 3 J. | 11.00 + 15.30

Festspielhaus Baden-Baden | Himmel | Tanztheater ab 5 J. | 9.00 + 11.00



Lesung/Vortrag/Film+

Atelier für Malerei Eva Balogh | Flow-Malen | 18.00

DHBW | Studium generale: Break Your Limits | N. Bücher, Vortrag | 17.00

Kinemathek | Franco vor Gericht: Das spanische Nürnberg | 19.00

Konzerthaus | Komm jetzt in deine Kraft | Robert Betz, Vortrag | 19.30

Künstlerhaus | Schreibwerkstatt Literatenrunde | 19.00

Messplatz | Mess’ | Ü-50 Tag | 14.00

Naturkundemuseum | Büffelzikaden, Buchsbaumzünsler und Zapfenwanze – wirbellose Neubürger in K’he | 18.30

Rathaus Durlach | Johann Nepomuk von Nidda | Vortrag | 19.30

Tollhaus | Effekte: Arbeitswelten der Zukunft | 19.30

vhs | Wie werde ich Tagesmutter/Tagesvater | Infoabend | 19.30

Region

Marktplatz Bretten | Krämermarkt | 8.00