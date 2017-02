07.03.2017

Club/Live Musik

Besitos | Salsa Night | 20.00

Fettschmelze | Kneipenchor | 19.30

Jubez | Alex Skolnick Trio | Jazz | 20.30

Scruffys Irish Pub | Kiwi Keith Hawkins & Company | 19.00

Tempel | Swingtanzabend | 20.00

Region

Halle 02 HD | Kat Frankie & Band | 20.00

Lamm Bretten | Im Wandel Trio | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Dantons Tod | 11.00 | Die Räuber | 20.00 | Wie der Soldat das Grammofon repariert | 20.00

K2 | Wer mit wem? oder Die Wahrheit | Komödie | 20.00

Konzerthaus | Dr. E. von Hirschhausen | Medizin-Kabarett | 20.00

marotte Figurentheater | Ein Schaf fürs Leben | ab 5 J. | 10.00

Sandkorn | Mädchen wie die | 19.00

Region

Probenfabrik Bruchsal | Die Holzfällerin | musikal. Lesung | 19.30

Schloss Ettlingen | Cuba unlimited | Madarys Morgan (Klavier) | 19.30

Theater Baden-Baden | Switzerland | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | LitNight in English! | 19.30

Bad. Landesbibliothek | Wer ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt | Lesung | 19.00

Kap | Drama-Tisch | Theatergespräch ab 18 J. | 19.00

Prinz Max Palais | Statt etwas oder Der letzte Rank | Martin Walser, Lesung | 19.00

Rathaus Durlach | Handel, Handwerk und Gewerbe in Durlach in den 1950er/60er Jahren | Vortrag | 19.30

Tollhaus | Effekte: Wie Hightech in der Medizin hilft | 19.30 | Die Fleißlüge | Brigitte Witzer | 19.30

vhs | Wie werde ich Tagesmutter/Tagesvater? | Info | 19.30

Region

Kulturhalle Remchingen | 7 Schritte zum Erfolg... | Johannes Warth | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Muslime, Juden, Christen – Freunde? Feinde? Ungläubige? | Vortrag | 19.00