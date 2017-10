07.11.2017

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | New Noise: Pg. Lost | 19.00

Scruffys Irish Pub | Kiwi Keith Hawkins & Co. | 19.00

Region

Alte Feuerwache MA | Enjoy Jazz | Brad Mehldau solo | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Faust | 20.00

Jubez | Amélie et Paul ou La Performance | Bilinguales Stück für Klassen 9-11 | 10.30 + 14.00

Schloss | Karlsruher Schlosskonzert: Die gefesselte Stimme | R. Schami-Lesung/Musik/Illustration | Ensemble Zigamo/K. Rheinhardt u. a. | 19.00

Tollhaus | Gute Pässe, schlechte Pässe | Tanztheater | 20.00

Region

Capitol MA | Beziehungsweisen | Sky du Mont/Christine Schütze | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Goethe – Wahlverwandtschaften | 20.00

Theater HD | Die Bremer Stadtmusikanten | ab 6 J. | 9.15 | Don Giovanni | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | LitNight in English | 19.30

Bad. Landesbibliothek | Rheinheimisch – Erinnerungsorte am Oberrhein | Ausstellungseröffnung | 19.00

Kinemathek | L ora legale | I, dt. UT | 19.00 | La ragazza del mondo | I, dt. UT | 21.15

Künstlerhaus | Schreibwerkstatt Literatenrunde | 19.00

Naturkundemuseum | 30 Jahre Amphibien- und Reptilienforschung in Madagaskar | Vortrag | 18.30

vhs | Wie werde ich Tagesmutter/Tagesvater? | Infoabend | 19.30