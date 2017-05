01.06.2017

Club/Live Musik

AKK | Of Virtue/Griever/Trapped/Deny The Prophecy | Melodic Hardcore | 20.00

Fettschmelze | Fetteria | 17.00

Hemingway Lounge | Music, Life etc. | U. Eidenmüller interview.. | 19.30

Max Resto Bar | Afterwork-Party | 18.00

P8 | Mannequin Pussy/Bait | Punkrock/Hardcore | 20.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Substage | The Builders & The Butchers | 20.30

Tempel | Jasper Høiby | 20.00

Topsy | Alyzee | Oriental Rock | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Die Jungfrau von Orléans | 20.00 | Stolpersteine Staatstheater | 20.00

Insel | Odyssee | ab 10 J. | 11.00

Kammertheater | Wenn ich du wäre | Komödie | 19.30

Kunsthalle | HfM-Lunchtime: Franz Schubert | 13.00

marotte Figurentheater | Pettersson zeltet | ab 5 J. | 10.00

Schloss Gottesaue | PRIMA Abend Violine | 19.30

Tollhaus | Ladies Night – ganz oder gar nicht | 20.00 | Quichotte | 20.30

Region

Festspielhaus BAD | Sir András Schiff | Schumann/Bach u.a. | 20.00

Justus-Knecht-Gymnasium Bruchsal | Schulkonzert & Vernissage JKG | 16.00



Lesung/Vortrag/Film+

Gemeindehaus Am Zwinger Durlach | Ernährung im Alter | Vortrag | 9.30

Kinemathek | Wir sind Juden aus Breslau | D | 19.00 | Der große Diktator | USA, dt. UT | 21.15

Prinz Max Palais | Heimat – braucht man das? | Zehra Cirak, Lesung | 19.00

Rathaus am Marktplatz | Planspiel Kommunalpolitik: Ohne Jugend ist kein Staat zu machen | 14.30

vhs | Arzt-Patienten-Forum: Arthrose – gibt es Heilung? | 19.00

Region

Schloss Bruchsal | 2. Schlossgespräch des Roncalli-Forums | 19.00

Städt. Galerie Bietigheim-Bissingen | Literarische Soirée | 18.30