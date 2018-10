01.11.2018

Club/Live Musik

Café Nun | Klangwerk | Session | 19.00

Die Stadtmitte | Studentennacht | DJ Vinül Junkie (Mixed) | 23.00

Dorfschänke | DJ Tom | Soul/Funk/Balkan | 21.00

Jazzclub im Jubez | Peter Götzmann’s Jazz Hop Rhythm | 20.00

P8 | Bolt/Reaching 62F | Postrock | 19.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Tollhaus | Lieder/Chansons vom aufrechten Gang | HfM-Studierende | 19.30

Topsy | Weekend-Warmup | 22.00

Region

Alte Feuerwache MA | Enjoy Jazz: Erwin Ditzner’s Carte Blanche | 20.00

Fabrik Bruchal | Demon’s Eye | Deep Purple-Tribute | 20.00

Steinhäuser Hof Neustadt | Petra van Nuis & Andy Brown | Jazz | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | ...wir müssen kurz nach Afrika | Kammerkonzert ab 6 J. | 12.00 | Tosca | Operngala | 19.00 | Radikale Akte | 19.00 | Judas | 19.00

Hemingway Lounge | 10 Jahre HL: Junge Klassik | Sion Choi (Klavier)/Elif Dimli (Violoncello) | 19.30

Insel | Der kleine Prinz | ab 8 J. | 16.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Nachrufe | S. Kemmler | 20.15

Kammertheater | Der Stripper | Komödie | 19.30

marotte Figurentheater | Piggeldy & Frederick | ab 4 J. | 11.00 | Er ist wieder da! | 19.00

St. Stephan | Et in terra pax | P. Fritz-Benzing (Orgel) | 17.00

Region

Reithalle RA | Ritter Rost auf Schatzsuche | Kasperletheater | 11.00 + 15.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Hexen | 19.30

Theater Baden-Baden | Vor Sonnenuntergang | von G. Hauptmann | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Kohi | Loose Lips | Storytelling | 20.00

Lichtwert e.V. (Haid-und-Neu-Str. 18) | Tag der offenen Tür | 10.00 | Vernissage Mitgliederausstellung | 19.00

Messe | offerta: Einkaufs-/Erlebnismesse | 10.00

Messplatz | Eröffnung Mess’ | 12.00 | Kinderschminken | 14.00

ZKM | Open Codes: Offenes Meet-Up für Initiativen | 19.00

Region

Pfälzer Krimiwochenende | www.pfalz.de