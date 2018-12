10.01.2019

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Studentennacht | DJ Vinül Junkie (Mixed) | 22.00

Dorfschänke | DJ Tom | Soul/Funk/Balkan | 21.00

Hemingway Lounge | R. Wolf (p/voc)/L. Oyewale (voc) | Barjazz | 19.30

Schlossplatz | Stadtwerke Eiszeit Beat Night | 18.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Substage | Steiner & Madlaina | 20.00

Topsy | Weekend-Warmup | 22.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Am Königsweg | 20.00 | Der stärkste Mann der Welt | 20.00

Das Sandkorn | Aber bitte mit Panik! | Kabarett | 19.30

K2 | Wir sind mal kurz weg | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | 50 Jahre Jubelfest | Ole Hoffmann & Friends | 20.15

Kammertheater | Show Must Go On – A Tribute to Freddie Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Geben Sie Acht! (Gastspiel) | 19.00

Schloss Gottesaue | HfM-Studierende Gesang | 19.30

Region

Festspielhaus Baden-Baden | Evita | Musical | 19.30

Kulturhalle Remchingen | Eure Mütter | Musikcomedy | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Komplize | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Landesbibliothek | An Wort und Stelle | Lesebühne | 19.00

FOM Hochschule (Zeppelinstr. 7b) | Info Bachelor-Studium | 17.30 | Info Master-Studium | 19.00

vhs | Christentum und Kirche im 21. Jh. | 19.00

ZKM | Ed Sommer. Planetare Allianz. Werke 1959-2015 | Katalogpräsentation | 18.00

Region

Stadtmuseum RA | Rastatts Wirtschaft in der Weimarer Republik | Vortrag | 19.00

Städt. Galerie Bietigheim-Bissingen | Simone Westerwinter | Künstlergespräch | 18.30