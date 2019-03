11.04.2019

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Early Dancing (Party-Mix) | 18.00

Hemingway Lounge | T. Langguth (g)/J. Schaedlich (b) | 19.30

Jubez | Dominik Baer | Indie-Pop | 20.30

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Substage | Granada & Support | 20.00

TafF (Belfortstr. 10) | Politisch Lied, garstig Lied ? | Arche 58 | 19.00

Tollhaus | Mathias Eick | Jazz | 20.00

Topsy | Weekend-Warmup | 22.00

Region

Bürgerhaus Dudenhofen | Chris Kramer | Blues | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | Rhythm & Blues: The Voyagers feat. Dennis Legree | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Landesbibliothek | Werkaufführung zur Ausstellung: Der Komponist/Medienkünstler Joachim Krebs (1952-2013) | 18.00

Bad. Staatstheater | Der Freischütz | 20.00

Das Sandkorn | Wir Kinder vom Bahnhof Zoo | 11.00

Ehem. Kühlhaus (Alter Schlachthof) | Spuktheater | 20.00

Insel | Lyrisches Liebesleid | ab 14 J. | 11.00

Kammertheater | Tinder – Das Musical | 19.30

marotte Figurentheater | Räuber Hotzenplotz | ab 5 J. | 10.00 + 15.00

Orgelfabrik Durlach | Die Zauberin | Magie-Show | 20.00

Schloss Gottesaue | Wettbewerb des Kulturfonds: Schlagzeug | 10.00

Region

Kellertheater RA | Central Park West | Theater Esprit | 20.00

Reithalle RA | Der Schuss | Phoenixtheater RA | 19.30

Rosengarten MA | Falco – Das Musical | 20.00

Stadthalle Gernsbach | Puppentheaterwoche | Lotta zieht um | ab 4 J. | 15.00 | Sommernachtstraum oder Wer ist hier der Esel? | ab 12 J. | 20.00

Stadthalle Weinheim | Chako Habekost | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Die Glasmenagerie | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

ibz | Trost-(W)orte in den Religionen | Podiumsgespräch | 19.30

Kinemathek | Talking Money | D, dt. UT | 19.00

Regierungspräsidium | 24. Karlsruher Künstlermesse | Eröffnung | 19.00

Schloss | Zusammenprall der Kulturen? Kelten in Italien, Griechenland und Kleinasien | Vortrag | 18.00

Städt. Klinikum (Foyer Haus S) | Osterbasar zugunsten der Palliativmedizin | 11.00

Tollhaus | Kreativstart: Kongress für kreative Unternehmen | 9.30 | 7x7: Sieben Kreative in sieben Minuten | 19.30

vhs | Karlsruhe um 1900 | Vortrag | 19.00 | Der Marsianer – zwischen Science und Fiction | Literatur trifft Naturwissenschaft | 19.30

ZKM | Der illegale Film – Wem gehört der Anblick der Welt? | 19.00