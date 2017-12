11.01.2018

Club/Live Musik

Dorfschänke | DJ Ralph | Balkan/Mestizo/Reggae | 21.00

Fettschmelze | Fetteria | 17.00

Hemingway Lounge | Thomas Jehle | Barjazz | 19.30

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Topsy | Taschendisko | 22.00

Region

Alte Feuerwache MA | Henry Wu pres. Kamaal Williams | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Die lustigen Nibelungen | 20.00

Insel | Zwei im Dunkeln | ab 14 J. | 19.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Der kleine Ritter Trenk | ab 5 J. | 10.00

Sandkorn | Wir schaffen das! | Kabarett | 19.30

Theater Die Käuze Waldstadt | Das Dschungelbuch | 16.00

Tollhaus | J. Król & L’Orchestre du Soleil | 20.00

Region

klag-Bühne Gaggenau | Uli Boettcher, Kabarett | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | Christine Eixenberger/Stephan Zinner | Kabarett | 20.00

Saalbau Neustadt | Hairspray | Musical | 20.00

Schloss Schwetzingen | Oper: Mitridate | 19.30

Stadtparkhalle Bretten | BLB: Es wird schon nicht so schlimm! | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Landesbibliothek | Lesebühne: An Wort und Stelle | 19.00

Bildungszentrum (Ständehausstr. 4) | Die Apostelgeschichte | Gespräch | 9.30Kinemathek | Das Kongo Tribunal | D/CH, dt. UT | 19.00 | Die Liebhaberin | Österreich/Argentinien, dt. UT | 21.15

vhs | Die Präsidenten des Bundesgerichtshofs | Vortrag | 18.00

Region

Jugendstil-Festhalle LD | Die fiktive Realität | Sebastian Fitzek, Poetik-Vorlesung | 20.00

Uni LD (Raum CII 1.09) | Kinder-Uni (5.+6. Kl.): Felix’ Reise um die Welt | 16.00