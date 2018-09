11.10.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | The Balls & Support | 20.30

Jubez | Jazzfestival | Jazzdiscovery: Clara Vetter Trio/Beyond Headlines/Kapelle 17/DJ A.Lunt | 20.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Topsy | Weekend-Warmup | 22.00

Region

BASF-Gesellschaftshaus LU | Enjoy Jazz | Kaja Draksler & Eve Risser | 20.00

Billy Blues am Ziegler HD | Enjoy Jazz | Jazz am Neckar-Reihe | 20.30

Kulturbrücken Jungbusch MA | The Bones of J.R.Jones | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Wir müssen kurz nach Afrika | Kammerkonzert ab 6 J. | 11.00 | Willkommen | Komödie | 20.00 | Love is a Battlefield | Songs/Stories | 20.00

Das Sandkorn | Ludwig fun! | Musikal. Komödie | 20.15

Jakobus-Theater | Die Kaktusblüte | Komödie | 20.00

K2 | Wir sind mal kurz weg | 20.00

Kammertheater | Der Stripper | Liebeskomödie | 19.30

marotte Figurentheater | Die drei kleinen Schweinchen | ab 3 J. | 10.00 | Die Känguru-Chroniken | 20.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Mörderkarussell | Komödie | 19.30

Reuchlinhaus PF | Winzig der kleine Elefant | Figurentheater | 15.00



Lesung/Vortrag/Film+

Architekturschaufenster | Forscherdrang: Sich ein Bild machen (geografische Informationssysteme) | Vortrag | 19.00

Café Nun | ArtNight: Octopus | 18.30

Gartenhalle | VDI Recruiting Tag | 11.00

Gemeindehaus am Zwinger Durlach | Wie gewonnenes Lebensalter auch gelingendes Lebensalter wird | Vortrag | 10.00

Kinemathek | Tage am Meer | ARG, dt. UT | 19.00 | Waldheims Walzer | A | 21.15

Messe | AAL Fachkongress/Messe für alltagsunterstützende Assistenzlösungen | 12.00

Naturkundemuseum | Abends im Museum: Eiszeit Spezial | 19.00

Orgelfabrik Durlach | Durlacher Filmwoche: Only Lovers Left Alive | 20.00

Stadtmuseum | Was bleibt von 1968? Was bleibt von der Ausstellung? | Resümee | 19.00

vhs | Karlsruhe um 1900 | Vortrag | 19.00

Weltladen | Sich eine Woche fair-vegan ernähren | Silke Bott, Vortrag | 19.00

Region

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Osteoporose – Vorbeugung und Behandlung | Gesundheitsgespräch | 19.00