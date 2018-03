12.04.2018

Club/Live Musik

A&S Bücherland | Duo Desafinados | italien./brasilian. Musik | 19.30

Dorfschänke | DJ Ralph | Mesitzo/Punk/Rock/Reggae | 21.00

Hemingway Lounge | R. Wolf (p/voc)/L. Oyewale (voc) | Barjazz | 19.30

Jubez | Patricia Vonne & Band | Roots/Country | 20.30

Kohi | Shob | Fusion | 21.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Tollhaus | Emel Mathlouthi | 20.30

Topsy | Taschendisko | 22.00



Bühne/Klassik

Insel | Zwei im Dunkeln | ab 14 J. | 19.00

Kammertheater | Die Drei von der Tankstelle | Musikal. Komödie | 19.30

marotte Figurentheater | Piggeldy & Frederick | ab 4 J. | 10.00 + 15.00

Region

Haus am Westbahnhof LD | Mitsingkonzert: Volkslieder von hier und anderswo | 20.00

Kellertheater RA | Außer Kontrolle | Farce von Ray Cooney | 20.00

Reithalle Rastatt | Phoenixtheater: Hamlet | 19.30

Theater BAD | Die Gärtnerin aus Liebe | 20.00

Theater treppab Bruchsal | Niemandsland | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Filmpalast am ZKM | Distant Sky | Nick Cave & The Bad Seeds Live in Copenhagen | 20.00

Konzerthaus | Gar alles... | Martin Walser, Lesung | 20.00

Romy Ries Concept Store | Bio-Weinabend | 19.00

Schloss | Was sagt die Archäologie zum Frauenbild antiker griechischer Autoren? | Vortrag | 18.00

vhs | Karlsruhe um 1900 | Vortrag | 19.00

ZKM | IMA lab No.29: Gabriel Weber – Mobile Atmosphere – You’ll Never Work Alone | Vortrag | 18.00

Region

Forum Cinema Offenburg | Shorts: Trinationales Filmfestival | www.shorts-offenburg.de