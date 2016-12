12.01.2017

Club/Live Musik

AKK | Met Schlonz | 20.00

Die Stadtmitte | Sportlerfest KIT | 23.00

Dorfschänke | Balkan Beats | DJ Ralph | 21.00

Kohi | Vizediktator | Postpunk | 20.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Topsy | Classic Houze | 22.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Schneeweißchen und Rosenrot | 11.00 | Das Abschiedsdinner | 20.00

Insel | Frerk, du Zwerg | ab 5 J. | 11.00

K2 | Das Lächeln der Frauen | 20.00

Konzerthaus | Night of the Dance | 20.00

marotte Figurentheater | Er ist wieder da | 20.00

Sandkorn | Alice im Wunderland | Musical ab 5 J. | 10.00 | 1984 | von Orwell | 19.30

Schloss Gottesaue | Lange Nacht der Kammermusik | 18.00

Städt. Galerie | Brückenschlag – Rapprochement | Gedok Neujahrskonzert | 19.00

Stephanienbad | Lichter-Chanting | Heilsame Lieder zum Mitsingen | 18.15

Theater Die Käuze Waldstadt | Der Wolf und die sieben Geißlein | ab 5 J. | 16.00

Tollhaus | Josef Hader spielt Hader | 20.00

ZKM | Festival Les Femmes de GRM | Carte Blanche: Konzert von Beatriz Ferreyra | 20.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Musical Highlights | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | Helmut Binser/Josef Brustmann | Kleinkunst/Kabarett | 20.00

Schloss Ettlingen | Trio Kadesha-Plath-Müller | Saint-Saens/Grieg/Liszt | 19.30

Stadtparkhalle Bretten | BLB: Ärger mit Harry | 19.30

Stadttheater Bruchsal | BLB: Waisen | 19.30

Theater HD | Unterwerfung | nach M. Houellebecq | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Landesbibliothek | Lesebühne An Wort und Stelle | 19.00

Kinemathek | Nick Cave: One More Time With Feeling | GB/F, dt. UT | 19.00 | Wild Plants | D/CH, dt. UT | 21.15

vhs | Das Kriegsjahr 1916 | Vortrag | 19.00

ZKM | Zerstreute Zentren – Kunsthistorische Referenzierungen in Albrechts Kunkels Aerial Views | Vortrag | 18.00

Region

Wilhelm-Hack-Museum LU | Außenblick: Ikonen, Stars und die 60er Jahre | Gespräch | 19.00