12.10.2017

Club/Live Musik

Fettschmelze | Fetteria | 17.00

Hemingway Lounge | R. Ziegler (p)/T. Steudinger (b) | Barjazz | 19.30

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Tempel | Stephanie Neigel feat. Tommy Baldu & Daniel Stelter | 20.00

Topsy | Taschendisco | 22.00

Region

Festhalle Dudenhofen | Guru Guru & The Crazy World of Arthur Brown | 20.00

Karlstorbahnhof HD | Enjoy Jazz: 20 Jahre De-Phazz | 21.00

Ziegler HD | Jazz am Neckar | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Agnes | 11.00 | Der Krüppel von Inishmaan | 20.00

Jakobus-Theater | Dänische Delikatessen | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Peter und der Wolf | ab 4 J. | 10.00

Sandkorn | Keine Party für den Tiger! | ab 11 J. | 10.00 | 1984 | von Icke/Macmillan | 19.30

Schloss Gottesaue | Zeitgenuss: Eröffnungskonzert I & II | 18.00/20.00 | www.karlsruhe.de/zeitgenuss

Tollhaus | Götz Alsmann ... in Rom | 20.00 | Die Waffen nieder! | Inszenierung mit Lisa Widmann | 19.30

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Der Kredit | Theater | 19.30

Rantastic BAD-Haueneberstein | Bruno Jonas | Kabarett | 20.30

Reuchlinhaus PF | Des Kaisers neue Kleider | Figurentheater | 15.00

Stadtparkhalle Bretten | BLB: Die verlorene Ehre der Katharina Blum | 19.30

Stadttheater Bruchsal | BLB: 24 Stunden im Leben einer Frau | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Landesbibliothek | Traumkraut und Rhizom | Zum Werk des Komponisten Joachim Krebs (1957-2013) | 18.00

ibz | Afrikanischer Abend | 19.00

Kinemathek | Nanook ot the North | USA/F, engl. OF | 19.15 | Pre-Crime | D, dt. UT | 21.15

Stephansaal | MEKA Innovation Meeting | Vorträge/Talks | 18.00

Orgelfabrik Durlach | Filmwoche: Toni Erdmann | 20.00

Prinz-Max-Palais | Kirio | Anne Weber, Lesung | 19.00

vhs | Internet und Computerspiele – wann wird es gefährlich? | Vortrag | 19.00

Region

Barockschloss MA | Mannheim – das neue Jerusalem? Religionsstreit im 18. Jh. | Vortrag | 19.00

Casino Baden-Baden | Kleider machen Bräute | Uwe Herrmann, Lesung (VOX: Zwischen Tüll und Tränen) | 20.00