14.12.2017

Club/Live Musik

AKK | Irland Schlonz | 20.00

Die Stadtmitte | DJ Trope | 23.00

Dorfschänke | Balkan Beats & More | DJ Ralph | 21.00

Fettschmelze | Fetteria | 17.00

Hemingway Lounge | R. Wolf (p/voc)/L. Oyewale (voc) | Barjazz | 19.30

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Substage | Russkaja | Ska/Balkanbeats | 20.00

Tempel | The Tomi Salesvuo East Funk Attack | 20.00

Tollhaus | Playground Session Vol. 2 | 21.00

Topsy | Taschendisko | 22.00

Region

Alte Feuerwache MA | Miwata | 20.00

Haus am Westbahnhof LD | Weihnachts-Tanzhaus mit Live-Musik | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn | 11.00 | Der Goldne Topf | 20.00 | Instant Integration | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Der kleine König feiert Weihnachten | ab 3 J. | 9.30 + 11.00

Schlachthof (Altes Kühlhaus) | Spuktheater | 20.00

Schloss Gottesaue | Klavier-Kammermusik | 19.30 | SchulmusikForum | 19.30

Theater Die Käuze Waldstadt | Das Dschungelbuch | ab 5 J. | 16.00

Wohnstift Rüppurr | HfM: Kammermusik | 18.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Die Weihnachtsgeschichte nach Dickens | 15.00

BadnerHalle RA | Fixi Show für Kids | auf Russisch | 18.00

Klag-Bühne Gaggenau | Volkmar Staub & Florian Schroeder | Kabarett | 20.00

Löwensaal Nöttingen | Weihnachtsbäckerei | Theater ab 4 | 14.30

Rest. Surumu (Rennbahn) Iffezheim | Das fliegende Einhorn | Dinnershow | 19.30

Schloss Schwetzingen | Weihnachtskonzert | Heidelberger Barock Orchester | Telemann/Bach u. a. | 19.30

Stadtparkhalle Bretten | BLB: Mondlicht und Magnolien | 19.30

Stadttheater Bruchsal | BLB: Es wird schon nicht so schlimm! | 19.30

Theater BAD | Auerhaus | ab 15 J. | 10.00 | Bella Figura | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Landesbibliothek | Bücherfunde: A. Furtwängler und die Erforschung der mykenischen Kultur | 18.00

Café Kehrle Durlach | Treffen für pflegende Angehörige | 16.00

Family Tree Shop/Wohnstück | Wunsch-Punsch-Markt | 11.00

ibz | Infobörse für Zugewanderte zu Arbeit, Aus- und Weiterbildung | 10.00

Jubez | Science Slam | 20.00

Kinemathek | Johnny Flash (Helge Schneider) | 19.00 | Am Rande | Georgien, dt. UT | 21.15

KIT (Redtenbacher Hörsaal, Geb. 10.91) | Colloquium Fundamentale: Whistleblowing vs. Diplomatie? | 18.00

Regierungspräsidium | K’her Weihnachtsmesse für angewandte Kunst/Kunsthandwerk | 11.00