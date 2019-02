14.03.2019

Club/Live Musik

BGV | Preisträgerkonzert Jugend jazzt | 19.00

Die Stadtmitte | Mixed/House/Electro | 22.00

Hemingway Lounge | T. Langguth (g)/J. Schaedlich (b) | Barjazz | 19.30

Jubez | Vanja Sky | Bluesrock | 20.30

Kohi | Sugar Candy Mountain | Psychedelic-Surf | 20.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Substage | Milliarden/Woody | 20.00

Topsy | Weekend-Warmup | 22.00

Region

Kurhaus Baden-Baden | Duo Bassface | 19.00 | Mr. M’s Jazzclub: Marc Marshall & All Stars Band/Eda Zari/Momo Djender | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Der Freischütz | 20.00 | Der goldne Topf | 20.00

Das Sandkorn | Wir Kinder vom Bahnhof Zoo | 19.00

Die Stadtmitte | Fuckup Night | 18.30

K2 | Glorious! | 20.00

Kammertheater | Achtung Deutsch! | 19.30

marotte Figurentheater | Die drei Räuber | ab 4 J. | 10.00

Region

Alex-Huber-Forum Forst | Zeigler wunderbare Welt des Fussballs | 20.00

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Mörderkarusell | Komödie | 19.30

Kulturhalle Remchingen | Crooked Letter | engl. Theaterstück | 15.30 + 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Alte Hackerei | Winterflucht – eine Motorradreise | Krad-Vagabunden, Lesung | 20.00

Bad. Landesbibliothek | An Wort und Stelle | Lesebühne | 19.00

Bad. Staatstheater | Talk: Schauspielerleben zu zweit | 20.00

Gemeindehaus am Zwinger Durlach | Rechtsextremismus | Vortrag | 10.00

Kinemathek | Stummfilmfestival (+ Livemusik) | Die Stadt ohne Juden | 19.00 | Meyer aus Berlin | 21.15

Orgelfabrik Durlach | Humor als Medizin | Ernst Pilick | 20.00

vhs | Info AIFS: Work and Travel | 19.30

ZKM | Offenes Meet-Up für Initiativen | 19.00