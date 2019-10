14.11.2019

Club/Live Musik

Dorfschänke | SinginKA PopUpChor | 20.00

Hemingway Lounge | T. Langguth (g)/J. Schaedlich (b) | Barjazz | 19.30

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Substage | La Pegatina | 20.00

Tollhaus | Kinga Glyk | Jazz/World | 20.00

Topsy | Die größte Nacht der Studenten | 22.00

Wein-Musketier | Simon Kempston (Singer/Songwriter) + Tasting schottische Whiskys | 18.30

Region

Alte Feuerwache MA | Promoe | 20.00

Erich-Burger-Heim Bühl | Jazz up – Wir machen Musik | Senioren-Workshop | 15.30

Festhalle Dudenhofen | Marcel Adam | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Sweet | Rock | 20.00

Leitstelle HD | Enjoy Jazz: 2U4U presents | Ashley Henry | 21.00

Rest. Wolfsbrunnen HD | Enjoy Jazz | Jörg Teichert | 20.00

Rosengarten MA | Calexico and Iron & Wine | 20.00

Städt. Schule für Musik/Kunst Bühl | Jazz for Kids | 9.30 + 11.00

USM U. Schärer Söhne Bühl | Big Band des Bundespolizeiorchesters München | 19.30

Villa Lina Bad Herrenalb | Trick 17 | Rock/Blues | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Landesbibliothek | Konzert Romantische Frauen | Busch Kollegium | 19.00

Bad. Staatstheater | Am Königsweg | 20.00

Jakobus-Theater | Sein oder Nichtsein | Tragikomödie | 20.00

K2 | Nein zum Geld | 20.00

Kammertheater | Tussipark | 19.30

marotte Figurentheater | Der Grüffelo | ab 4 J. | 10.00 + 15.00

Schloss Gottesaue | HfM-Studierende Posaune | 19.30

ZKM | Alexander Whitley Dance Company: Overflow | 20.00

Region

Festspielhaus Baden-Baden | Olafur Arnalds | 20.00

Gemeindezentrum St. Mauritius Neibsheim | Andreas Martin Hofmeier | Musikkabarett | 20.00

Jugendstil-Festhalle LD | Zauberflöte 3.0 | NRW Juniorballett | 20.00

Kellertheater RA | Macke, Macke | Komödie | 20.00

Klag-Bühne Gaggenau | Michael Feindler | Kabarett-Poesie | 20.00

Stadthalle Reutlingen | Chippendales | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Das Schmuckstück | 19.30

Theater HD | Animal Farm | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Gemeindehaus Am Zwinger Durlach | Vom Abenteuer der Suche nach Gott | Vortrag/Gespräch | 10.00

ibz | 60 Jahre Kindernothilfe – Kinderrechte dürfen keine Träume bleiben | Film/Gespräch | 19.30

Kreativwerkstatt (Rudolfstr. 5) | Adventskalender zum Wiederbefüllen | DIY-Workshop | 19.00

Naturkundemuseum | Insekten – sechsbeinige Vielfalt | Forscherkurs 9-11 J. | 15.00

Prinz-Max-Palais | Philosophische Anthropologie als Statthalterin des Humanismus | Kolloquium | 18.00

vhs | Eine Reise | Sigrid Kleinsorge/Daniel Pastewski, Szenische Lesung | 19.30

Region

BIZ RA (Karlstr. 18) | Karriere in Uniform – Bundeswehr | 13.00