14.09.2017

Club/Live Musik

Bad. Brauhaus | Johnethen Fuchs | Singer/Songwriter | 18.00

Fettschmelze | Fetteria | 17.00

Hemingway Lounge | Music, Life etc. | U. Eidenmüller + M. Wacker | Talk | 19.30

Max Resto Bar | Afterwork-Party | 18.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Tempel | Les Brünettes | The Beatles Close-Up | 20.00

Topsy | Taschendisco | 22.00

Region

Festspielhaus Baden-Baden | SWR3 New Pop-Special | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | SWR3 New Pop Festival | Rag’n’Bone Man | 18.30

Museum Frieder Burda Baden-Baden | SWR3 Live-Lyrix | 19.30

Theater Baden-Baden | SWR 3 New Pop Festival | Alice Merton | 23.00



Bühne/Klassik

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Region

St. Leodegar Steinfeld | Kammerchor Stuttgart | Telemann/Altnikol u. a. | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Boesner Künstlerbedarf | Kreul Chalky Kreidefarbe | M. Leitz, Präsentation | 11.00

Kinemathek | Who Owns The Past | USA, OF | 19.00 | Mr. Long | Japan/Taiwan/Hongkong, dt. UT | 21.15

Orgelfabrik Durlach | Travelslam: In 30 Bildern um die Welt | 20.00

Region

Schlosshof Ettlingen | Open Air Kino: Mein Blind Date mit dem Leben | 20.30