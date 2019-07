15.08.2019

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Early Dancing (Party-Mix) | 18.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Topsy | Weekend-Warmup | 23.00

Region

Freilichtbühne Ötigheim | Nights on Broadway – Tribute to The Bee Gees | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Das Festmahl im August | 19.00

Kuscheltier-Klinik Durlach | Kuscheltier-Workshop | 15.30

Schloss Gottesaue | Open Air Kino: Der Fall Collini | 21.00

Stadtmuseum | Die Karlsruher Fotografendynastie Bauer | Vortrag | 18.00

Region

Dickhäuterplatz Ettlingen | Open Air Kino: 100 Dinge | 20.45