15.02.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | RAM/Portrait/Trail | Metal | 20.00

Café Nun | ArtNight: Abstrakt Neon Painting | 18.30

Die Stadtmitte | New Noise: Miss May I/Fit For A King u. a. | 19.00

Dorfschänke | Best of Blackmen’s Music | DJ Stone(d) | 20.00

Hemingway Lounge | T. Langguth (g)/J. Schaedlich (b) | Barjazz | 19.30

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Substage | Kvelertak | Metal | 20.00 | Smile&Burn/Call it Off | 20.00

Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Faust I | 20.00 | Abfall der Welt | 20.00

Kammertheater | The Blues Brothers | 19.30

Studentenhaus | Kleider machen Leute – die neue Kollektion | Unitheater | 20.00

Region

Liederhalle Stuttgart | Richard O’Brien’s Rocky Horror Show | 20.00

Rosengarten MA | René Kollo | 20.00

Lesung/Vortrag/Film+

BIZ (Brauerstr. 10) | Das Masterstudium an der FernUni Hagen | Info | 16.30

Fettschmelze | Fetteria | 18.00

Kinemathek | Clair Obscur | D/F/Polen/Türkei, dt. UT | 19.00 | Höhere Gewalt | Schweden, dt. UT | 21.15

Orgelfabrik Durlach | Kleider-Tausch | 16.00

Schloss | Archäologische Spaziergänge in Etrurien | Vortrag | 18.00

ZKM | Digitaler Feierabend: Alexa/Robosexualität | Vorträge | 18.30 | Hash Award 2015 – Virtual Goes Real | Preisverleihung an Marloes de Valk | 19.00

Region

BadnerHalle RA | Mundologia: Island – mit Live-Konzert | 19.30