15.06.2017

Club/Live Musik

AKK | Pioneers/Lesson At Its Finest | Metalcore | 20.00

Fettschmelze | Fetteria | 17.00

Hemingway Lounge | T. Jehle (p) | Barjazz | 19.30

Kabarett in der Orgelfabrik | Karlsruher Jazz Trio | Tribute to Oscar Peterson | 19.00

Max Resto Bar | Afterwork-Party | 18.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Topsy | Taschendisco | 22.00

ZKM | next generation 7.0: Sensorik | Festival für elektron. Musik | 10.00

Region

Bernstein Club BAD | Fashion Summer Party Aftershow | 21.00

Café Central Weinheim | Birth Control | Krautrock | 21.00

Gartenschau Bad Herrenalb | Allmand Chaoten Orchester | 14.00 + 16.00 | Absinto Orkestra | 19.00

Karlstorbahnhof HD | Les Yeux d’la Tête | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Ballett: Rusalka | 19.00 | Die Goldberg-Variationen | Musical | 19.00

marotte Figurentheater | Das kleine Gespenst | ab 4 J. | 11.00

Schloss Gottesaue | Wettbewerb für das Lied des 20. Jhdts | 14.00

Region

Karlstorbahnhof HD | Mann, Stress mich nich’! | Komödie | 20.00

Kulturhof Flachsgasse Speyer | Kulturbeutel Festival | Klappe die Zweite | 15.00 | Alte Mädchen | Popkabarett | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Don’t Blink – Robert Frank | USA/Kanada/F, dt. UT | 19.00 | Dracula | USA, OF | 21.15

Region

Casino BAD | Fashion Summer Party | Shows | 20.00 + 22.00

Theater BAD | Die Globalisierung und ihre Auswirkungen | Vortrag & Diskussion | 19.30