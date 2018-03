15.03.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | The Monsters/The Weird Owls | 20.30

Dorfschänke | Rock Classics | DJ Stone(d) | 20.00

Hemingway Lounge | T. Jehle (p) | Barjazz | 19.30

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Tollhaus | Ulrich Tukur und die Rhythmus Boys | 20.00

Topsy | Taschendisko | 22.00

Region

Altes Volksbad MA | Miss Tetanos/Beat K | Live Electro | 20.00

Café Central Weinheim | Holy Moly and the Crackers | Folk | 20.00

Halle 02 HD | Eskimo Callboy | 19.00

Klag-Bühne Gaggenau | Füenf | A-Cappella-Pop | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Annette Postel + Gunzi Heil | Musikkabarett | 20.00 | Die Ehen unserer Eltern | 20.00

Insel | Zwei im Dunkeln | ab 14 J. | 11.00 + 19.00

Jubez | Science Slam #22: Von Cäsar zur Wissenschaft | 20.00

Kammertheater | Die Drei von der Tankstelle | Musikal. Komödie | 19.30

marotte Figurentheater | Der kleine Eisbär | ab 3 J. | 10.00 | Arbeitslos und Spaß dabei | 19.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Das Dschungelbuch | 16.00

Tollhaus | ONKeL fISCH | Kabarett | 20.00

Region

Kulturhalle Remchingen | Konzert des Gymnasiums | 18.30

Stadttheater Bruchsal | BLB: Misery | Stephen King | 19.30

Theater BAD | Sonny Boys | 20.00

Theater treppab Bruchsal | Sieben Geißlein (…und der Wolf) | Figurentheater | 11.00 | Auschwitz meine Liebe | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Café Kehrle Durlach | Treffen für pflegende Angehörige | 16.00

Die Buchhandlung Rüppurr | Ihm ging es um die Kunst | R. M. Wimmer vertont Michael Ende | 20 Stühle-Benefiz | 19.00

Kinemathek | Literatur + Film: Lady Windermeres Fächer | 19.00 | S.O.S Insel der Tränen | 21.00 | Stummfilme + Livemusik

Orgelfabrik Durlach | Über Glück | Amüsantes mit Ernst Pilick | 20.00

vhs | Zentralnorwegen | Vortrag | 19.00

ZKM | Open Government | Podiumsdiskussion | 18.00

Region

BadnerHalle RA | Mundologia: Kanada und Alaska | 19.30

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Island | Multivision | 20.00

Festhalle Blankenloch | Jugendforum | 18.00

Museum Frieder Burda BAD | The American Way of Life: Death, Destruction and Disaster | Filmvortrag | 18.00