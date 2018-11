15.11.2018

Club/Live Musik

AKK | Liveschlonz: BaBiZzLeR | 20.00

Alte Hackerei | Friedemann | Punk | 21.00

Café Nun | Klangwerk | Session | 19.00

Die Stadtmitte | Studentennacht | DJ Vinül Junkie (Mixed) | 22.00

Hemingway Lounge | Noble Jazz Duo | Barjazz | 19.30

Jazzclub im Jubez | Riccardo Del Fra | CD-Release | 20.00

Jubez | Herr Schultz & Pat Fritz | Pop Stories | 20.30

P8 | Shun/Linhay/Yeahrs/Children of the Grave | Shoegaze/Indie/Alternative | 19.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Substage | August Burns Red/Wage War/Betraying The Martyrs | 19.30

Tollhaus | Fools Garden | Pop | 20.00

Topsy | Die große Nacht der Studenten | 22.00

Region

Akademiebühne Baden-Baden | Kemi Cee & Band mit Gästen | Jam Session Deluxe | 20.30

Café Central Weinheim | Taskete! | Noise-Rock | 21.00

Engelhorn Mode MA | Enjoy Jazz | Tord Gustavsen Trio | 21.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Joscho Stephan Trio | Gypsy Swing | 20.30

Kurhaus Baden-Baden | Echoes of Swing | 20.00

Schloss-Schule Ilvesheim | Kultur im Dunkeln | Broom Bezzums | Folk | 20.00

Weingut Schäffer Neustadt-Hambach | Dan Stuart, John Dee Graham, Tom Heyman | Rock | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Stage Your City | 20.00

Das Sandkorn | Jeda, der Schneemann | ab 5 J. | 10.00

Insel | Zwei im Dunkeln | ab 14 J. | 11.00 + 19.00

Kammertheater | Rain Man | 19.30

marotte Figurentheater | Die Olchis | ab 5 J. | 10.00 | Die Känguru-Chroniken | 19.00

Schloss Gottesaue | Yehudi Menuhin Live Music Now | Benefiz | 19.30 | Wettbewerb des Kulturfonds Baden e.V. | Preisträgerkonzert | 19.30

Stadtteilbibliothek Neureut | Mein Freund Charlie | Theater ab 4 J. | 15.30

Tollhaus | Gernot Hassknecht | Kabarett | 20.00

Region

Jugendstil-Festhalle LD | Musikalische Zarah Leander-Hommage | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Henni Nachtsheim & Rick Kavanian | Comedy | 20.00

Rantastic BAD-Haueneberstein | Sissi Perlinger | Comedy | 20.30

Reuchlinhaus PF | Urmel schlüpft aus dem Ei | Figurentheater ab 3 J. | 15.00

Saalbau Neustadt | Troerinnen/Lysistrate | Theaterstücke | 20.00

Stadthalle Gernsbach | Der Brandner Kaspar kehrt zurück | 19.30

Stadttheater Bruchsal | BLB: Der nackte Wahnsinn | 19.30

Theater Baden-Baden | Der goldne Topf | ab 16 J. | 18.00

Theater HD | Der Steppenwolf | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Café Kehrle Durlach | Treffen für pflegende Angehörige | 16.00

Family Tree Shop | Happy-Pullover-Day: Evachen | 14.00

Gemeindehaus Am Zwinger Durlach | Der 30jährige Krieg 1618-1648 | 10.00

ibz | Sind die Religionen eine Gefahr für den gesellschaftlichen Frieden…? | Podiumsgespräch | 19.30

Kinemathek | An Elephant Sitting Still | China, dt.UT | 19.00

Schloss | Neue Forschungen zu spätbronzezeitlichen Höhensiedlungen | Vortrag | 19.00

Stadtmuseum | Der Karlsruher Umsturzkanzler von 1918: Prinz Max von Baden | Vortrag | 19.00

vhs | Info: Work and Travel | 19.30 | Arzt-Patienten-Forum: Venenleiden/Krampfadererkrankungen | 19.30

ZKM | Lokale Vernetzung durch interkulturelle Praxis | Workshop | 10.15 | zkm gameplay. the next level | Vortrag | 18.00 | Offenes Meet-Up für Initiativen | 19.00

Region

Forstamt Haardt LD | Die Geschichte der Bodennutzung in der Pfalz | Vortrag | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Island und Grönland | 3D-Multivision | 20.00

Kupferdächle PF | Schöne neue Welt? | Podiumsdiskussion | 10.00