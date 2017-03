16.03.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Jazzclub: Silke Eberhard Trio | 20.00

Die Stadtmitte | AIM Semester Opening Party (Mixed) | 23.00

Dorfschänke | DJ Stone(d) | Black | 21.00

Hemingway Lounge | T. Langguth (guit/voc)/J. Schaedlich (b) | Barjazz | 19.30

Jubez | Falk | Singer/Songwriter | 20.30

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Substage | New Model Army/Dezemberkind | 20.00

Tempel | Emily Millard | Art-Folk | 20.30

Topsy | Die Macht der Nacht | 22.00

Region

Alte Feuerwache MA | Hundreds | Elektropop | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Ballett: La Sylphide | 20.00 | Dantons Tod | 20.00

K2 | Wer mit wem? oder Die Wahrheit | Komödie | 20.00

Kammertheater | Ziemlich beste Freunde | Komödie | 19.30

marotte Figurentheater | Ali Baba und die 40 Räuber | ab 5 J. | 10.00 + 15.00

Sandkorn | Eins auf die Fresse | ab 13 J. | 10.00 | Frau Müller muss weg | 20.15

Theater Die Käuze Waldstadt | Der Wolf und die sieben Geißlein | ab 5 J. | 16.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Mundstuhl | Comedy | 20.00

klag-Bühne Gaggenau | Sascha Korf | Comedy | 20.00

Stadthalle Ettlingen | Südtiroler Heimatsterne | Oswald Sattler/Die Schäfer/Alexander Rier/Die Vaiolets | 20.00

Stadthalle HD | Nicolai Friedrich | Magie-Show | 19.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Schmerzliche Heimat | 19.30 | Andorra | 19.30

Zwinger HD | Ich heiße Ben | ab 10 J. | 9.15 + 11.30



Lesung/Vortrag/Film+

Alina Café | Worte ohne Grenzen – Heimat in der Sprache | Lesung | 19.00

Amerikan. Bibliothek | Irish Night | 19.30

Bad. Landesbibliothek | Bücherfunde in der Lounge | 18.00

Filmpalast am ZKM | Deep Purple: From Here to inFinite | 20.00

Gemeindehaus Am Zwinger Durlach | Musik und Literatur zum Frühling | 9.30

Orgelfabrik Durlach | Islam & Muslime: Bereicherung oder Bedrohung? | Rüstü Aslandur, Vortrag | 19.00

Kinemathek | Oberhausen on Tour: Int. Competition | 19.00 | Barakah meets Barakah | Saudi-Arabien, dt. UT | 21.15

Schauburg | Los Veganeros | Komödie | 19.00

Staatl. Kunsthalle | Das Fremde in der Kunst | Führung | 17.00

Tollhaus | Rechtsextremismus in Deuschland | Vortrag und Gespräch | 19.00

vhs | Unterwegs im Indischen Ozean | Film | 19.00

Region

Barockschloss MA | Mannheim – das neue Jerusalem? Religionsstreit im 18. Jh. | Lesung/Vortrag | 19.00

Rathaus Keltern-Ellmendingen | Süd-Norwegen | Diavortrag | 19.30

Städt. Galerie Bietigheim-Bissingen | und wenn ich noch etwas hätte einpacken können | Gespräche mit Flüchtlingen | 18.30