16.05.2019

Club/Live Musik

AKK | Lila Pause Schlonz | 20.00

Alte Hackerei | Wonk Unit | 20.30

Café Nun | Klangwerk | Jam Session | 19.00

Die Stadtmitte | Early Dancing (Party-Mix) | 18.00

Dorfschänke | Sing mit Heiko | 20.30

Hemingway Lounge | Noble Jazz Duo | Barjazz | 19.30

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Substage | Cr7z & DJ Eule/Galv | 20.00

Topsy | Weekend-Warmup | 22.00

Region

Café Central Weinheim | AzudemSK/Gold Era | Rap | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Jacques Brel – on n’oublie rien | 20.00

Das Sandkorn | Ludwig Fun! | Musikal. Komödie | 20.15

Kammertheater | Tinder | Musical | 19.30

marotte Figurentheater | Piggeldy & Frederick | ab 5 J. | 10.00

Spuktheater | Die Séance des Henri Flaubert | 20.00

Region

Kulturhaus Osterfeld PF | Was ihr wollt | Komödie | 20.00

Marktkirche Bad Bergzabern | Vokalensemble der Uni LD | Britten/Byrd/Dowland u. a. | 19.00

Stadttheater Bruchsal | stadt raum körper: Wer ist Bruchsal? | 19.30

Zwinger HD | Zwischenraum (Istanbul-Heidelberg) | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Gemeindehaus am Zwinger Durlach | Der Komponist Gabriel Fauré | Vortrag | 10.00

Hoepfner Schalander | Podiumsdiskussion zur Kommunalwahl | 18.30

Judy’s Pflug Durlach | Treffen für pflegende Angehörige: Umgehen mit Demenz im Pflegealltag | 15.00

Kinemathek | Eröffnung Cinéfête: Patients | 19.00

Messe | REHAB: Fachmesse für Reha/Therapie/Pflege/Inklusion | 10.00

Schloss | Das mykenische Tiryns vor und nach der Katastrophe von 1200 v. Chr. | Vortrag | 18.30

Schloss Gottesaue | Traumkraut und Rhizom: Komponist und Medienkünstler Joachim Krebs | Gespräch | 19.30

Stadtmuseum | Von Karlsruhe nach Straßburg: Erich Schelling in der NS-Zeit | Vortrag | 18.00

vhs | Depression in Schwangerschaft und Stillzeit | Vortrag | 18.30

Vom Fass | Genussabend | 19.00

Zieglersaal | Flucht nacht Europa: Die Grenzen der Menschlichkeit | Fotovortrag | 19.30

ZKM | Hi, Ai – Liebesgeschichten aus der Zukunft | Film | 19.00

Region

Museum Frieder Burda Baden-Baden | Augenblicke. Gesichter einer Reise | Film Agnès Varda/JR | 20.00

Popakademie MA | Future Music Camp | 9.30