16.11.2017

Club/Live Musik

AKK | The Temple/Cross Vault | Doom | 20.00

Alte Hackerei | Féroces/Au Revoir | Postrock | 20.00

Die Stadtmitte | Judo-Party (Fachschaft Sport KIT) | 23.00

Dorfschänke | Best of Blackmen’s Music | DJ Stone(d) | 20.00

Fettschmelze | Fetteria | 17.00

Hemingway Lounge | Thomas Jehle (p) | Barjazz | 19.30

Kohi | Forum Freie Musik: Rant | 20.00

Orgelfabrik Durlach | Michael Raeder | Songpoet | 19.30

Phono | Cross Genre | DJ | 20.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Substage | Battle Beast/Silver Dust | Metal | 19.30

Tollhaus | Tingvall Trio | 20.00

Topsy | Taschendisko | 22.00

Region

Alte Feuerwache MA | Enjoy Jazz: Jordan Rakei/Moses Boyd Exodus | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Dobbelmord im Aldersheim | 20.15

Kammertheater | Aufguss | Komödie | 19.30

Kleine Kirche | Zeitdraise | Ensemble Zeitlose Musik | Bach/Ligeti/Purcell u. a. | 20.00

Kunsthalle | HfM: Ausstellungskonzert Cézanne | 19.00

marotte Figurentheater | Der kleine Ritter Trenk | ab 5 J. | 10.00 | Django – Die Rückkehr | 19.00

Schlachthof (Altes Kühlhaus) | Spuktheater | 20.00

Schloss Gottesaue | Dokyung Han (Klavier) | 19.30

Tollhaus | Gravity & Other Myths | Cirque Nouveau | 20.00

Wohnstift Rüppurr | HfM: Duette und Arien aus Oratorium und Oper | 18.00

Zieglersaal | Dreist | Comedy-Flugshow | 19.30

Region

Figurentheater PF | Nix perfekt – der Charme des Makels | 15.00

Kulturhalle Remchingen | Peter Pan | 10.00 + 15.00

Reithalle RA | Kabale und Liebe | 20.00

Saalbau Neustadt | Musikorps der Bundeswehr | Benefiz | 20.00

SAP Arena MA | Ovo | Cirque du Soleil | 20.00

Stadthalle Heidelberg | Philharmonisches Konzert | Verdi: Messa da Requiem | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Mondlicht und Magnolien | 19.30

Theater BAD | Premiere: Auerhaus | ab 15 J. | 18.00



Lesung/Vortrag/Film+

DGB-Haus | Atomforschung in Deutschland: Nur für die Sicherheit oder auch für Atomwaffen? | Vortrag | 20.00

ibz | Religionen zwischen Tradition und Erneuerung | Podiumsgespräch | 19.30

Kinemathek | Tanz: Bolshoi Babylon | 19.00 | Büchergilde: Ondine – Das Mädchen aus dem Meer | Irland/USA, dt. UT | 21.15

Regierungspräsidium | Bücherschau | 10.00 | Pippi Langstrumpf | Film ab 6 J. | 8.30 | Flätscher – Krawall im Kanal | Lesung 2.+3. Kl. | 11.00 | Ein Mann namens Ove | Film ab 12 J. | 14.30 | Sternstunde | 20.15

Studierendenwerk | Soirée Beaujolais Nouveau | 19.00

vhs | 100 Jahre selbstständiges Finnland | 19.00 | AIFS: Work and Travel | Infoabend | 19.30

ZKM | Open Codes: Behind White Shadows | Künstlergepräch | 18.00

Region

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Frau und Rente | Vortrag | 18.30

Jugendstil-Festhalle LD | Trump, Brexit, Eurokrise – Wohin steuert Europa? | Hans-Werner Sinn, Vortrag | 20.00

Karlstorbahnhof HD | Science Slam | 20.00

Museum Frieder Burda Baden-Baden | Architekturdialog | 19.00