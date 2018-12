17.01.2019

Club/Live Musik

AKK | Linker Schlonz | 20.00

Die Stadtmitte | Studentennacht | DJ Vinül Junkie (Mixed) | 22.00

Dorfschänke | Nenitos | 20.30

Hemingway Lounge | T. Jehle (p) | Barjazz | 19.30

P8 | Humanity is a Curse/Greber | Sludge/Crust/Grind/Doom | 20.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Substage | Moop Mama & Support | 20.00

Tollhaus | Blackout Problems | 20.00

Topsy | Weekend-Warmup | 22.00



Bühne/Klassik

Bad. Landesbibliothek | Frauen der Musikgeschichte | Gedok-Neujahrskonzert | 19.00

Bad. Staatstheater | Brahms’ Klavierquintett | Kammerkonzert ab 16 J. | 19.00 | Hair | Musical | 20.00

Das Sandkorn | Jeda, der Schneemann | ab 5 J. | 10.00

Insel | Lyrisches Liebesleid | ab 14 J. | 11.00

K2 | Wir sind mal kurz weg | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On – A Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Karlsburg Durlach | Harfenduo Aurea | Franck/Granados u. a | 19.30

Konzerthaus | Nicolai Friedrich | Magie-Show | 20.00

marotte Figurentheater | Die Königin der Farben | ab 5 J. | 10.00

Orgelfabrik Durlach | Bereit sein ist alles | Theater Stupid Lovers | 20.00

Region

Klag-Bühne Gaggenau | Die Känguru-Chroniken | marotte Figurentheater | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

BIZ (Brauerstr. 10) | Zweifel am Studium – was tun? | Vortrag | 16.00

Kinemathek | Taste of Cement | Syrien, dt. UT | 19.00

KIT (Geb. 30.10, NTI-Hörsaal) | Ursachen und Hintergründe des Wahlerfolgs der Populisten in Italien | Vortrag | 18.00

Schlossplatz | Stadtwerke Eiszeit Eisstockturnier | 17.30

Stadtmuseum | Architektur im Reichsland: Straßburg und die Karlsruher Schule | Vortrag | 18.00

vhs | Schrecken/Faszination der Unendlichkeit | vhs-Salon der Mathematik| 19.30

Region

Kulturhalle Remchingen | Neuseeland – Multivisionsshow | 20.00