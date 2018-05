17.05.2018

Club/Live Musik

AKK | Zugvögel Mega-Schlonz | 20.00

Alte Hackerei | Pendejo | 20.00

Dorfschänke | DJ R.Alf | Ska/Soul/Beat/Punk | 21.00

Hemingway Lounge | T. Langguth (g)/J. Schaedlich (b) | Barjazz | 19.30

Nun Kaffeehaus | Klangwerk | Jam Session | 19.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Substage | Tex | 20.00

Tollhaus | Ma Valise | Reggae/Dub/AfroBeats | 20.30

Topsy | Taschendisko | 22.00

Region

Alte Feuerwache MA | Tin Men and The Telephone | 21.00

Café Central Weinheim | Nine/El Da Sensei/Edo G u.a. | Hip Hop | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Der goldne Topf | 20.00 | Afzals Tochter | 20.00

Das Sandkorn | Die Welle | 19.00

Jakobus-Theater | Wir sind die Neuen | Komödie | 20.00

Kammertheater | Der Stripper | Komödie | 19.30

marotte Figurentheater | Ali Baba und die vierzig Räuber | ab 5 J. | 10.00

Schloss Gottesaue | The 9th Night of the Profs/Antrittskonzert Prof. P. Grehl | 19.30

Region

Probenfabrik Bruchsal | BLB: Hans und Sophie Scholl – Die weiße Rose lässt euch nicht in Ruhe! | 11.00

Saalbau Neustadt | Dt. Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz | Wiener Klassik | 20.00

Theater HD | Arsen und Spitzenhäubchen | Komödie | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Café Kehrle Durlach | Treffen für pflegende Angehörige | 16.00

DHBW | Marktorientierte Produktentwicklung | Abschlusspräsentation | 16.00

ibz | Wie Deutschland/Ba-Wü vom Krieg profitiert | Vortrag | 19.00

Kinemathek | Bewegt Euch!: Kurzfilme von Harun Farocki/Roman Brodmann | 19.00 | Ensayo de Despedida | Argentinien, dt. UT | 21.15

KIT (CIE, Engesserstr. 9) | Gründergrillen | 19.00

Platz der Grundrechte | Regenbogen-Flashmob: Int. Tag gegen Homophobie und Transphobie | 15.30

Prinz-Max-Palais | Im Feld. Roman einer Obsession | J. Zelter, Lesung | 20.00

Schloss | Grabprunk und Selbstbild mykenischer Eliten um 1600 v. Chr. | Vortrag | 19.00

ßpace | Agonie des Eros | Lesung/Diskussion | 18.30

Stadtmuseum | Internationale Solidarität | Themenführung | 17.00

vhs | Wieviel Astronomie steckt im Bier? | Vortrag | 19.30

ZKM | John Sanborn/Stephen Sarrazin | Medienkunst-Workshop | 10.00 | Crossing the Codes | Kurzfilmabend | 18.00

Region

Casino Baden-Baden | Baustelle Blödmann – ab heute bringe ich ihn um | Sonya Kraus, Lesung | 20.00

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Saunieren tut mir gut | Gesundheitsgespräch | 19.00

Schloss Bruchsal | Bruchsaler Schlossgespräch | 19.00