17.10.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | DŸSE + Support | 20.30

Café Nun | Klangwerk Jam Session | 18.00

Die Stadtmitte | Blaulichtparty | 20.00

Dorfschänke | Sing mit Heiko | 20.30

Jazzclub im Jubez | JazzDiscovery | Felix Hauptmann Trio | 20.00 | Young Generation | 21.00

Hemingway Lounge | R. Wolf (p/voc) & Gast | Barjazz | 19.30

Orgelfabrik Durlach | Thomas Hans Meyer | Ettlinger Liedermacher | 20.00

P8 | Purpura | Post-Metal | 20.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Substage | Heldmaschine | 20.00

Tempel | Miu | Soul | 20.00

Topsy | Weekend-Warmup | 22.00

Wein-Musketier | Prita Grealy | Soul/Funk | 20.00

Region

Café Central Weinheim | B-Tight | Rap | 20.00

Friedenskirche LU | Enjoy Jazz: Richard Bona & Alfredo Rodriguez Duo | 20.00

Klag-Bühne Gaggenau | Quadro Nuevo | Weltmusik | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Remchingen & Blues-Festival | Laura Cox Band | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | The Voyagers feat. Caroline Mhlanga | 20.00

Lamm-Keller Bretten | Musik unserer Zeit | 19.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Der goldne Topf | 11.00 | Viel Lärm um nichts | Komödie | 20.00

Das Sandkorn | Kunst | Komödie | 20.15

Jakobus-Theater | Sein oder Nichtsein | Tragikomödie | 20.00

K2 | Nein zum Geld | 20.00

Kammertheater | Traumschöff – Seekrank vor Glück | 19.30

Schloss Gottesaue | 30 Jahre Händel-Gesellschaft Karlsruhe | 19.30

Spuktheater | Die Séance des Henri Flaubert | 20.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Musikkorps der Bundeswehr | Benefiz | 19.30

Kulturhaus Osterfeld PF | Mundstuhl | Comedy | 20.00

Saalbau Neustadt | 1984 | Schauspiel | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Der Illegale | 19.00

Theater Baden-Baden | Cabaret | Musical | 20.00

Theater HD | Die lustige Witwe | Operette | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

A&S Bücherland | Dolpo Tulkus buddhistischer Lebensberater | Lesung/Film | 19.00

Alt-Kath. Kirche (Röntgenstr. 2) | Fairer K’her Kaffee-Abend | 19.45

Gemeindehaus Am Zwinger Durlach | Die Meinungsfreiheit und ihre Grenzen | Vortrag/Gespräch | 10.00

Kinemathek | Pride Pictures | Love, Simon | 14.00 | Caren Y Lola | 18.00 | The Garden Left Behind | 20.00

Naturkundemuseum | Minerale im Alltag | Forscherkurs 9-11 J. | 15.00

Prinz-Max-Palais | Preisverleihung: Schreibwettbewerb für Gymnasien | 18.00

Tollhaus | bizplay | Gamification Kongress | 9.00

vhs | Schottland | Bildervortrag | 19.00

ZKM | Die Herrschaft der Algorithmen: Interaktion von Mensch und KI | Konferenz | 10.00

Region

Mediathek Bühl | Europa ohne Ende – von Ländern, Menschen und Geschichten | Bildervortrag | 19.30

Stadtmuseum RA | Künstler reisen in den Schwarzwald | Vortrag | 18.00