18.04.2019

Club/Live Musik

Café Nun | Klangwerk | Jam Session | 19.00

Die Stadtmitte | Early Dancing (Party-Mix) | 18.00

Dorfschänke | Sing mit Heiko | 20.30

Gotec | Drauf & Drunter (Techno) | 23.00

Hemingway Lounge | R. Ziegler (p)/T. Steudinger (b) | Barjazz | 19.30

Kohi | Vernissage Daniel Gjoka aka .orange + Swirlpool/Yeahrs (Shoegaze) | 19.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Substage | Lex Audrey | Elektro-Rock | 20.00 | Being as an Ocean/Counterparts | Hardcore/Metal/Post-Rock | 20.00

Topsy | Osterparty | 22.00

Region

Altes Volksbad MA | Swine Tax (Post-Punk)/Zik Zak (Punk) | 20.00

Café Central Weinheim | Berlin Boom Orchestra | Reggae Punk | 21.00

Karlstorbahnhof HD | Parra For Cuva | Indie-Rock | 21.00

Klag-Bühne Gaggenau | Pat Fritz Akustik Duo | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | The Broken Circle | 20.00

K2 | Mamma Macchiato | Musical | 20.00

Kammertheater | Tinder | Musical | 19.30

marotte Figurentheater | Ali Baba und die 40 Räuber | ab 5 J. | 10.00

Tollhaus | Marion Dieterle: Dossier 3-D-Poetry | Tanztheater | 20.00

Region

Festspielhaus Baden-Baden | Musikfest: Bella Italia! | Bläserensemble der Berliner Philharmoniker/Bundesjugendorchester | 18.00

Kath. Pfarrkirche St. Cosmas & Damian Untergrombach | Liturgische Nacht | 21.00

Kurhaus Baden-Baden | Desdemona’s Song | M. Dufour (Flöte)/M. Szücs (Viola)/M. Gurdal(Klavier) | Korngold/Reinecke/Germano | 11.00

Stadtkirche PF | Bach: Matthäuspassion | Oratorien-/Motettenchor/Jugendkantorei/Bachorchester PF/Solisten | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Ayka | R/D, dt. UT | 19.00 | Dead Man | USA, dt. UT | 21.15

Staatl. Kunsthalle | Das wahre Japan in der Fotografie | Vortrag | 19.00

Region

Cinemaxx MA | Hiwwe wie driwwe – Pfälzisch in Amerika | 19.30

Körperwelten-Museum HD | Dr. Junior Kinder-Akademie | 8-12 J. | 10.00