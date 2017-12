18.01.2018

Club/Live Musik

Fettschmelze | Fetteria | 17.00

Hemingway Lounge | Langguth/Schädlich | Barjazz | 19.30

Kohi | Tales of murder and dust | Psychedelic Rock | 20.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Substage | Alex Mofa Gang/Finn | 20.30

Tollhaus | Playground Session Vol. 3: Flut/Helgen | 21.00

Topsy | Taschendisko | 22.00

Region

Kulturhalle Remchingen | Blassportgruppe | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Brahms Klavierquintett | Kammerkonzert ab 16 J. | 11.00 | Safe Places | 20.00

Heilig-Geist-Kirche Daxlanden | Judas | Bad. Staatstheater | 20.00

Kunsthalle | HfM: Ausstellungskonzert | 19.00

marotte Figurentheater | Die drei Räuber | ab 4 J. | 10.00

Schloss Gottesaue | ALUMNI Konzert | 19.30

Theater Die Käuze Waldstadt | Das Dschungelbuch | 16.00

Tollhaus | Pussy Riot Theatre | 20.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Christoph Sonntag | Comedy | 20.00

Festspielhaus BAD | Dirty Dancing live | 19.00

klag-Bühne Gaggenau | Michael Altinger | Kabarett | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | Dieter Nuhr | Kabarett | 18.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Landesbibliothek | Bücherfunde: Musterblätter für die Uhrenschildermaler des Schwarzwaldes | 18.00

Badnerlandhalle Neureut | Extremklettern: Von der Arktis bis zum Orient | Vortrag | 20.00

Generallandesarchiv | Die Pflegeanstalt Rastatt als Verwahranstalt | Vortrag | 18.00

Kinemathek | Western | D/Bulgarien, dt UT | 19.00 | Marlina – die Mörderin in 4 Akten | Indonesien, dt. UT | 21.15

KIT (Redtenbacher Hörsaal, Geb. 10.91) | Colloquium Fundamentale: Darknet: Zwischen Cybercrime und Ort der Meinungsfreiheit | 18.00

vhs | Warum die Zeit nicht alle Wunden heilt | Vortrag | 19.00

ZKM | Curatorial strategies for online-based art | Lia Carreira, Vortrag in engl. Sprache | 18.00

Region

Hist. Bibliothek RA | Proteste gegen Protestanten | Ev. Kirche Rastatt im 18. Jh. | 19.00

Uni LD (Raum CII 1.09) | Kinder-Uni (5.+6. Kl.): In Alltagsgeräte hineingeschaut | 16.00