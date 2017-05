18.05.2017

Club/Live Musik

AKK | Werwolf Schlonz | 20.00

Alte Hackerei | Shoot the Moon | 20.00

Beim Schupi | Sommer Musik Quiz | DJ | 20.00

Fettschmelze | Fetteria | 17.00

Hemingway Lounge | T. Langguth (g/voc)/J. Schaedlich (b) | Barjazz | 19.30

Kohi | Levin goes lightly | Neo-Romantik | 20.00

Max Resto Bar | Afterwork-Party | 18.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Substage | Bergfilm | 20.00

Topsy | Taschendisco | 22.00

Region

Aschingerhaus Oberderdingen | Seán Treacy unplugged | 20.00

Bürgerhaus Dudenhofen | Rob Tognoni | Bluesrock | 20.00

Haus am Westbahnhof LD | Sommer Tanzhaus | 20.00

Kupferdächle PF | Bevor ich gehe | Junge Bühne 31 | 20.00

Staatl. Kunsthalle BAD | Thomas Neuhauser | Jazz | 19.00

Theater im Riff Bruchsal | Shtetl Tov, Hasim Sakarya & Gäste | Weltmusik | 19.30



Bühne/Klassik

Bad. Landesbibliothek | In-Between Earth and Sky | Werke von Joachim Krebs | 19.00

Bad. Staatstheater | Ballett : Rusalka | 20.00 | Die Leiden des jungen Werther | 20.00

Jubez | Bembers | Hardcore Comedy | 20.00

Kammertheater | Wenn ich du wäre | Komödie | 19.30

Kunsthalle | HfG-Lunchtime: Klavier- und Kammermusik von Brahms | 13.00

Sandkorn | Reisegruppe Wunderland | ab 5 J. | 11.00 | Samsa | ab 14 J. | 12.00 | Galaxy Quest: Sauber durchs Weltall | ab 12 J. | 19.00

Schloss Gottesaue | PRIMA Abend Kontrabass | 19.30

Studentenhaus | Cats | Musical des KIT-Triaters | 20.00

Tollhaus | Rolf Miller | Kabarett | 20.00

Villa Gellertstr. 14 | Du bist perfekt | ab 12 J. | 11.00

Region

Bürgerzentrum Bad Liebenzell | HfG: Oboe und Klavier | 19.00

klag-Bühne Gaggenau | Carmela de Feo | Musikcomedy | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Henning Schmidtke | Kabarett | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Eröffnung der internat. Theaterspiele | 18.00 | Abdelkarim | Kabarett | 20.00

Kurhaus BAD | Sigi Zimmerschied | Kabarett | 20.00

Theater BAD | La Tragédie de Carmen | 20.00

Theater im Riff Bruchsal | Musaik: Shtetl Tov mit Hasim Sakarya u.a. | 19.30

Theater treppab Bruchsal | BLB: Trieb.Kräfte: Lebenshunger und Wissensdurst | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

DHBW | Studium generale: Bienensterben | M. Haas, Vortrag | 13.45

Gemeindehaus Am Zwinger Durlach | Udo Lindenberg: Wege und Werk | Vortrag | 9.30

Kinemathek | Der dritte Mann | GB, dt. UT | 19.00 | Nocturama | F, dt. UT | 21.15

KIT | Karrieremesse | 9.30

Kurbel | junge alte Kinotreff: Bach in Brazil | 15.00

Orgelfabrik Durlach | Der Duft, den Du hörst... | Georg Felsberg, Lesung | 20.00

Prinz Max Palais | T. Einsingbach: Bangkok Rhapsody | Lesung | 19.00

Schloss Gottesaue | Film: Die sieben Samurai | 18.00

Stadtbibliothek | Als unser Deutsch erfunden wurde – Reise in die Lutherzeit | B. Preisendörfer, Lesung | 20.00

Stadtmuseum | Karl von Drais | Dr. Christine Beil, Buchvorstellung | 18.00

vhs | Meine Heimat | Vernissage Fotoausstellung | 19.00

Region

Casino BAD | Wir – Vom Mut zum Miteinander | Prof. Dietrich Grönemeyer, Lesung | 20.00

Gartenschau Bad Herrenalb | Aktionstag: So schützen Sie sich vor Abzocke im Alltag | 10.00

Gasometer PF | Mit Dichtern durch das Panorama reisen | 18.00

Haus der Begegnung Bruchsal | Frauencafé: Kräuter international | 9.00

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Osteopathische Verfahren in der Schmerztherapie | Gesundheitsgespräch | 19.00

Hist. Bibliothek RA | Der Bauernkrieg – ein unbekanntes Kapitel deutscher Geschichte | Vortrag | 19.00