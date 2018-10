18.10.2018

Club/Live Musik

AKK | Blasmusik Jam Session | 17.00

Café Nun | Klangwerk | Session | 19.00

Die Stadtmitte | DJ Trope (Mixed) | 23.00

Dorfschänke | Milo Matthews | 20.00 | DJ R.Alf | Ska/Soul/Punk | 21.00

Hemingway Lounge | R. Ziegler (p)/T. Steudinger (b) | Barjazz | 19.30

Jubez | Heroes | David Bowie Tribute | 20.30

P8 | Famyne | Stoner Doom Metal | 20.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Topsy | Weekend-Warmup | 22.00

Region

Café Central Weinheim | Crowbar/Earth Ship | Sludge/Hardcore | 21.00

Freiraum Offenburg | Jam Session Deluxe: Kemi Cee & Band | 20.30

Jugendstil-Festhalle LD | Dominique Horwitz & Band | Serge-Gainsbourg-Hommage | 20.00

Karlstorbahnhof HD | The Academic | Indierock | 21.00

Kulturhalle Remchingen | Leonard Cohen Project | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | Nacht der Gitarren: Wolfgang Stute & Thomas Roth/Magic Acoustic Guitars | 20.00

Port 25 MA | Enjoy Jazz: Music from Code | 20.00

Schatzkistl MA | Enjoy Jazz: Arta Jekabsone | 20.00

Theater im Pfalzbau LU | Onom Agemo & The Disco Jumpers: Liquid Love | Weltmusik/Jazz-Rock | 21.00

Theater im Riff Bruchsal | Shtetltov | Klezmer/Tango | 19.30



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Tosca | von G. Puccini | 20.00 | Die Glasmenagerie | 20.00

Das Sandkorn | Ludwig fun! | Musikal. Komödie | 20.15

Jakobus-Theater | Die Kaktusblüte | Komödie | 20.00

K2 | Wir sind mal kurz weg | 20.00

Kammertheater | Der Stripper | Komödie | 19.30

Schloss Gottesaue | Eröffnungskonzert ZeitGenuss Festival | A. Thorvaldsdottir | 19.30

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Das Sams – Eine Woche voller Samstage | 15.30

Festplatz Weingarten | Pettersson und Findus | Marionetten-Theater | 16.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Gerd Dudenhöffer spielt aus 30 Jahren Heinz Becker-Programmen | 20.00

Reuchlinhaus PF | Die kleine Meerjungfrau | Figurentheater ab 3 J. | 15.00

Saalbau Neustadt | Kurpfalzkonzert | Gershwin/Britten u. a. | 18.00

St. Wendelinus Untergrombach | Die Dinge des Lebens | H. Paulus (Flöte)/N. Alvarenga (Klavier)/Dr. K. Koblitz (Rezitation) | 19.30

Theater im Pfalzbau LU | Jazeera – Die Insel | 17.00 | Politeia | Szen. Konzert von Volker Staub | 18.30 | Planites | Aerites Tanzcompagnie Athen | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Agentur für Arbeit | Nach der Schule ins Ausland? | Info: American Institute For Foreign Studies | 16.00

Bad. Landesbibliothek | Bücherfunde: George Dennis und die Anfänge der Etruskologie | 18.00

Café Kehrle Durlach | Treffen für pflegende Angehörige | 16.00

Gemeindehaus Am Zwinger Durlach | Technikfolgenabschätzung – Beitrag zur Gestaltung der Zukunft statt Prophezeiung | 10.00

ibz | Verhaftung in Granada oder: Treibt die Türkei in die Diktatur? | Lesung/Gespräch | 19.00

Kinemathek | Pride Pictures: Mario (Schulvorstellung) | 14.00 | 1985 | USA, dt. UT | 18.00 | Gloria & Grace | BRA, dt. UT | 20.00 | The Watermelon Woman | USA, dt. UT | 22.00

KIT (Tulla-Hörsaal, Geb. 11.40) | Architekturtage: Autonomie und Verbindung | V. Staab, Vortrag | 19.00

Perfekt Futur/Tollhaus | Bizplay Gamification Congress | Schwerpunkte: Mobility/AI/Creativity | 9.30

Prinz-Max-Palais | Nördlich der Liebe und südlich des Hasses | G. Vesper, Lesung | 19.00

Schloss | Das Tribunal Géneral de la Zone Française und die Guillotine in Rastatt | Vortrag | 18.00

Stadtbibliothek | Nachhaltig leben in K’he – wie? | Info/Wissenstausch/Elektrotauschparty | 19.00

ZKM | Ed Sommer: Planetare Allianz | P. Weibel, Katalogpräsentation | 18.00 | Open Codes: Offenes Meet-Up für Initiativen | 19.00

Region

Alfred-Grosser-Gymnasium Bad Bergzabern | Wenn uns nur die Liebe bleibt – Musik und Texte | 19.00