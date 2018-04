19.04.2018

Club/Live Musik

Dorfschänke | Best of Blackmens’s Music | DJ Stone(d) | 21.00

Hemingway Lounge | T. Jehle (p)/S. Burkhardt (b) | Barjazz | 19.30

Jubez | Dudefest Warmup: The Black Heart Rebellion/Bell Witch/Aerial Ruin u. a. | 19.30

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Topsy | Taschendisko | 22.00

Region

Bernstein Club Baden-Baden | Night Beat Angels/DJ Manolo Sanchez | 21.00

Café Central Weinheim | Insoulin | Soul/Rock | 20.00

Casino Baden-Baden | Night Beat Angels + Menü | 19.00

Emma23 Heilbronn | The Loranes | Garage/Punk/Rock | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Stolpersteine Staatstheater | 20.00

Das Sandkorn | D!E SP!NNER: Im Café Babbel | Inklusives Theater | 10.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Der Abendgang des Unterlands | Severin Gröbner | 20.15

Kammertheater | Die Drei von der Tankstelle | Musikal. Komödie | 19.30

marotte Figurentheater | Die Königin der Farben | ab 5 J. | 10.00 | Vom kleinen Maulwurf, der ... | ab 3 J. | 15.00 | Arbeitslos und Spaß dabei | 20.00

Schloss Gottesaue | 6. Karlsruher Chorwettbewerb | 14.00

Region

Bürgerhaus Dudenhofen | Uli Masuth | Kabarett | 20.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Bernd Wolf & seine Egerländer Musikanten | 19.00

Kellertheater RA | Außer Kontrolle | Farce von R. Cooney | 20.00

Kronenzentrum Bietigheim-Bissingen | BLB: Der Steppenwolf | Theater | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Michael Frowin | Kabarett | 20.00

Rosengarten MA | Rock meets Classic | 20.00

Saalbau Neustadt | Hamlet – Prinz von Dänemark | 20.00

Stadthalle Künzelsau | BLB: Urfaust | Theater | 18.45

Stadtparkhalle Bretten | BLB: Misery | Theater | 19.30

Theater BAD | Wer ist Max? | Schauspielcomedy | 19.30

Theater HD | Faust (Margarete) | Oper von Gounoud/Texte Elfriede Jelinek | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Landesbibliothek | Bücherfunde: Die Monumentalchronik Theatrum Europaeum | 18.00

ibz | Die Grenzen der Toleranz | Vortrag | 19.30

Immobilien Kruß Durlach | Karlsruhe-Kalender | E. Klingler/M. Wacker | Benefiz | 19.00

Kinemathek | Layla M. | B/NL/D/Jordanien, dt. UT | 19.00 | Hass | F, dt. UT | 21.15

Schauburg | Independent Days | 11.30

vhs | Spiritualität heute: Von der Esoterik zum Dienstleistungsmarkt? | Vortrag | 19.00

ZKM | Open Codes: Ökumenischer Gottesdienst | 19.00

Region

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Naturheilkundliche Therapie bei Bluthochdruck | Gesundheitsgespräch | 19.00

Popakademie MA | www.the-look-of-sound.de | Int. Forum für Musikfilme

Stadtbibliothek Ettlingen | After Work Buch-Casting | 19.00