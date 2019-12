19.12.2019

Club/Live Musik

Bad. Staatstheater | Jazz Night: Christmas Gala | 20.00

Dorfschänke | Sing mit Heiko | 21.00

Hemingway Lounge | gentleRhythm | Jazz + Steptanz | 19.30

Jubez | Dub Spencer/Trance Hill | Christmas in Dub | 20.30

Kohi | Matt Elliott/Joe Astray | Indiefolk | 20.00

Schlossplatz | Stadtwerke Eiszeit Beat Night: All inclusive | 18.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Topsy | Weekend-Warmup | 22.00

Region

Kulturhalle Remchingen | The Best of Black Gospel | 19.30

Weihnachtsmarkt Schwetzingen | Cris Cosmo feat. Tobias Nessel (Drums) | 18.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | De Bädschler – oiner isch immer de Depp | 20.15

Bad. Staatstheater | Digital Freischütz | 19.00-21.30 halbstündl. | Ladies First | 20.00 | Stolpersteine Staatstheater | 20.00

Das Sandkorn | Die Abenteuer des Tom Sawyer | 10.00

Fächerresidenz Nordstadt | Ein Abend mit Shubert | Shotaro Koyama (Bariton)/Ena Han (Klavier) | 19.00

Friedrichsplatz | Christkindlesmarkt | 11.00 | GV Frohsinn Hagsfeld Coro Contempi | 18.00

K2 | Liebe ist… | Revue | 20.00

Kammertheater | Weihnachten auf dem Balkon | Komödie | 19.30

marotte Figurentheater | Weihnachten bei Opa Franz | ab 4 J. | 9.30 + 11.00

Orgelfabrik Durlach | Pfadfinder der Liebe | Improtheater Stupid Lovers | 20.00

Schloss Gottesaue | Glashaus | Musiktheater ab 12 J. | 11.00 | HfM-Studierende Klavier und Kammermusik | 19.30

Tollhaus | Was ist das Gute? Was ist das Böse? | Werkraum-Theater ab 10 J. | 20.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Klingende Bergweihnacht | Anita & Alexandra Hofmann/Die Feldberger/Hansy Vogt u. a. | 20.00

Café Central Weinheim | Willy Nachdenklich | Comedy | 20.00

Schloss Schwetzingen | Weihnachtskonzert | Vivaldi/Corelli/Telemann u. a. | 19.30

Stadttheater Bruchsal | BLB: nichts, was uns passiert | 19.30

Theater Baden-Baden | Peterchens Mondfahrt | ab 5 J. | 9.00 + 11.00 | Der Fall Hau | Krimi | 19.00

Theater PF | Urmel aus dem Eis | Musical ab 5 J. | 9.00 + 11.00

theater treppab Bruchsal | BLB: Himmel und Hände | 11.00



Lesung/Vortrag/Film+

Carlo Schmid Schule (Ohiostr. 5) | Infoabend Sozial- und Gesundheitswissenschaftl. Gymnasium | 18.00

Kinemathek | Schwimmen | D | 19.00 | Die Geldwäscherei | USA | 21.15

KIT (Mensafoyer/Studierendenwerk) | Tipps zu Stellensuche und Arbeitsmarkt | Workshop | 10.30