19.07.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Bonecrusher | 20.30

Café Nun | Klangwerk Jam Session | 19.00

Die Stadtmitte | New Noise: Ruiner/Forgive Me | 19.00 | DJ Trope | Black/Electro | 23.00

Günther-Klotz-Anlage | Vorfest: Impala Ray | 19.00 | Bazzookas | 21.00

Hemingway Lounge | Gentle Rhythm | Barjazz | 19.30

HfG | Rundgang-Party | 23.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Substage | Doyle feat. Doyle Wolfgang von Frankenstein of The Misfits & Off the Cross | 20.00

Tollhaus | Ladysmith Black Mambazo | Jazz/World | 20.30

Topsy | Taschendisko | 22.00

Region

Fashion Outlet Zweibrücken | After-Work | Livemusik | 19.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Das Büro | Performance | 18.30 + 20.05 | Lucio Silla | Mozart | 20.00 | Tiger und Löwe | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Majolika | Polizeimusikkorps | Open-Air-Benefiz | 19.30

marotte Figurentheater | Der kleine Eisbär | ab 3 J. | 10.00

Region

Schloss Ettlingen | Der Kaufmann von Venedig | Komödie | 20.30

Schlosspark Bruchsal | BLB: Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit | 20.30

Trinkhalle Bad Wildbad | Rossini: Moïse | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

AKK | Filmwoche | 22.00

Atelier für Gestaltung (Goethestr. 36) | Magasin Madagascar | 9-17.00

BIZ (Brauerstr. 10) | Mit dem Selbsterkundungstool (SET) zur Berufs-/Studienwahl | Vortrag | 14.30

Café Kehrle Durlach | Treffen für pflegende Angehörige | 16.00

HfG | Eröffnung Rundgang | 18.00

Naturkundemuseum | Abends im Museum: Eiszeit Spezial | 19.00

Orgelfabrik Durlach | Komtemplatives Sehen & Hören | R. Sauer, Gedichte | 20.00

Region

Hochschule Offenburg | Werkschau der Medienfakultät M+I | 9.00

Metropol Kino Stuttgart | www.indisches-filmfestival.de