19.03.2020

Club/Live Musik

Dorfschänke | Sing mit Heiko | 20.00

Hemingway Lounge | R. Ziegler (p)/T. Steudinger (b)/H. Gärtner (vl) | Barjazz | 19.30

Jubez | Soundsgood Festival (Pop) | Impala Ray/Mani Orrason/Bellchild u. a. | 19.00

Kinemathek | Show Me Your Silly Smile | Wagner + MXO1 | LP-Release/Kurzfilmprogramm | 19.00

Nun | Klangwerk Jam Session | 19.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Substage | Holy Moly & The Crackers/Kingsborough | 20.00

Tempel | Lamuzgueule | Elektro Swing | 20.00

Topsy | Weekend-Warmup | 22.00

Region

Café Central Weinheim | Warrior Soul/El Pistolero | Hardrock | 20.00

MHP Arena Ludwigsburg | Rock meets Classic | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Landesbibliothek | An Wort und Stelle | Poetry Slam | 19.00

Bad. Staatstheater | Digital Freischütz | 19.00-21.30 halbstündl. | Ballett: Carmina Burana | 20.00 | Frauensache | 20.00

Das Sandkorn | Erdbeben in London | 19.00

Erdbeermund | Try Out: Kaputt | Staatstheater-Installation/Performance | 19.00

Kammertheater | Bed of Roses | 19.30

Tollhaus | Das VPT: Helden Der Galaxis | Comedy | 20.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Rumpelstilzchen | Schauspiel | 15.30

Kulturhaus Osterfeld PF | Wo Himmel und Meer das Blau tauschen | Theater ab 2 J. | 9.30 + 10.45

Schloss Schwetzingen | Das Sherlock Musical | 20.00

Theater Baden-Baden | Hochzeit mit Hindernissen | Musical | 20.00

Theater HD | Dimension | Tanztheater | 19.30

Theater PF | Ballett: Die vier Jahreszeiten | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Albert-Schweitzer-Saal | Alles wirkliche Leben ist Begegnung – Eine assoziative Collage aus 20 Jahren | Film/Gespräch | 19.00

Canisiushaus Südstadt | Tulku Lobsang | Bliss – die Meditation der substanziellen Liebe | Workshop | 14.00 | Der Unterschied zwischen Frauen und Männern | Vortrag | 19.30

DGB Haus | Deutschland rechts außen | Lesung/Gespräch | 19.00

Gemeindehaus am Zwinger Durlach | Heiliges Land!? | Vortrag/Gespräch | 10.00

Jubez | act.now | Theaterworkshop zur Sensibilisierung für diskriminierendes Handeln | 9.00

Naturkundemuseum | Abends im Museum: Planet 3.0 | 18.00

Orgelfabrik Durlach | Schwanengesang | Ernst Pilick rezitiert Anton Tschechow | 19.30

Stadtmuseum | K’he in der Weimarer Republik/Themenführung Industrie, Arbeit und Soziales | 18.00

Region

Kulturhalle Remchingen | Bulli Abenteuer Island | Multivision | 19.30

Riedmuseum RA-Ottersdorf | Allgemeines über Wildkräuter und ihre Verwendung | Vortrag | 18.00

Stadtbibliothek Ettlingen | Frau Faller ? Ja, auch | Abend mit Ursula Cantieni | 20.00